Nga sẵn sàng ký văn bản cam kết không tấn công NATO

Nga vừa tuyên bố sẵn sàng thảo luận việc xây dựng một văn kiện pháp lý quốc tế, trong đó khẳng định không có kế hoạch tấn công các quốc gia NATO, coi đây là một phần của các cuộc đàm phán an ninh rộng hơn. Moscow nhấn mạnh vẫn để ngỏ đối thoại nghiêm túc, đồng thời cho rằng căng thẳng hiện nay xuất phát từ lựa chọn leo thang quân sự–chính trị và kinh tế của các nước phương Tây.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Nga sẵn sàng chính thức hóa các cam kết dưới dạng một văn bản có ràng buộc về pháp lý. Hình thức cụ thể của văn bản có thể được xác định trong quá trình đàm phán, nhưng phải là một văn kiện pháp lý quốc tế đầy đủ.”

Theo bà Zakharova “Nga vẫn để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán nghiêm túc, một cuộc đối thoại thực chất trên cơ sở thực dụng và công bằng, trái ngược với cách tiếp cận của đa số các nước phương Tây, những bên đã lựa chọn con đường leo thang quân sự–chính trị và kinh tế, vốn đang và đã chuyển hóa thành các biện pháp gây sức ép.”

Nhà ngoại giao Nga khẳng định thêm rằng: “Chính các quốc gia này hoàn toàn phải chịu trách nhiệm cho sự leo thang của tình hình cũng như những cơ hội đã bị đánh mất, kể cả trong lĩnh vực bảo đảm an ninh châu Âu và rộng hơn là an ninh toàn cầu”.

Đây không phải lần đầu tiên Nga bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Nga nhiều lần nhấn mạnh họ không nhận được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

Trong diễn biến khác, ngày 25/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, trong khuôn khổ các cuộc thương lượng liên quan đến kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, phía Washington bày tỏ quan tâm tới việc khai thác tiền điện tử tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP). Theo ông Putin, trong quá trình đàm phán đang diễn ra giữa hai bên, các đặc phái viên của Mỹ đã bày tỏ mong muốn chia sẻ quyền kiểm soát nhà máy với Moscow, đồng thời sử dụng phần “cổ phần” của Washington tại cơ sở này để triển khai hoạt động khai thác tiền điện tử. Ngoài ra, Nga cũng đang xem xét một đề xuất của Mỹ về việc để ZNPP tái cung cấp điện cho Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hiện đang nghiên cứu phản hồi đề xuất mới nhất từ Washington sau chuyến công tác của đặc phái viên Kirill Dmitriev tại Miami.

Cơ sở điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhzhia đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ năm 2022 và được cho là một trong những điểm đáng chú ý trong lộ trình hòa bình 28 điểm ban đầu mà Tổng thống Donald Trump đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

Lê Hà.

Nguồn: Tass, Reuters.