Ba Lan chặn máy bay Nga trên Biển Baltic: tín hiệu căng thẳng mới ở sườn đông NATO

Ba Lan ngày 25/12 cho biết đã điều máy bay chiến đấu chặn một máy bay trinh sát của Nga bay gần không phận nước này trên Biển Baltic, trong bối cảnh Warsaw đồng thời ghi nhận hàng chục vật thể xâm nhập từ phía Belarus trong đêm. Giới chức an ninh Ba Lan cảnh báo, chuỗi sự cố diễn ra đúng dịp lễ có thể mang tính khiêu khích, phản ánh môi trường an ninh ngày càng nhạy cảm tại sườn đông NATO.

Ba Lan chặn máy bay Nga trên Biển Baltic. Ảnh: Newsweek

Theo Bộ Tư lệnh Tác chiến Các Lực lượng Vũ trang Ba Lan, các tiêm kích nước này đã tiếp cận, xác định trực quan và hộ tống máy bay trinh sát Nga rời khỏi khu vực trách nhiệm khi chiếc máy bay hoạt động trên vùng biển quốc tế của Biển Baltic nhưng ở sát biên giới không phận Ba Lan.

Các nước sườn đông NATO duy trì mức cảnh giác cao kể từ tháng 9, sau khi ba máy bay quân sự Nga xâm nhập không phận Estonia trong 12 phút, chỉ vài ngày sau vụ hơn 20 UAV Nga bay vào không phận Ba Lan. Moskva hiện chưa bình luận về vụ việc mới.

Cùng thời điểm, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan cho biết hàng chục vật thể từ Belarus đã xâm nhập không phận nước này, trong đó bốn vật thể nhiều khả năng là bóng bay buôn lậu. Cơ quan này nhận định tính chất hàng loạt, thời điểm nhạy cảm và việc các sự cố tương tự từng xảy ra tại Lithuania cho thấy khả năng tồn tại những hành động khiêu khích trá hình.

Quân đội Ba Lan khẳng định chưa ghi nhận mối đe dọa trực tiếp đối với an toàn không phận, song đã tạm thời đóng cửa một phần không phận dân sự tại tỉnh Podlaskie, giáp Belarus, nhằm bảo đảm an ninh. Ba Lan, quốc gia NATO giáp Nga và Belarus, những năm gần đây thường xuyên phải phản ứng trước các hoạt động quân sự của Moskva gần biên giới, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ tính toán sai lầm trong khu vực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters.