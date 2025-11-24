Khả năng phòng thủ của một cường quốc châu Âu bị đặt dấu hỏi lớn

Ủy ban Quốc phòng của Anh vừa đưa ra một cảnh báo cho rằng năng lực phòng thủ của Vương quốc Anh đang suy yếu đến mức có thể không còn đáp ứng được nghĩa vụ theo Điều 3 của NATO, duy trì khả năng tự bảo vệ trước một cuộc tấn công vũ trang.

Báo cáo của Ủy Ban Quốc Phòng Anh chỉ ra rằng Anh thiếu một kế hoạch rõ ràng để bảo vệ chính mình và các lãnh thổ hải ngoại trong trường hợp bị tấn công . Ảnh: AFP

Trong báo cáo mới công bố, ủy ban Quốc phòng Anh nhận định Anh vẫn là một trong những lực lượng quân sự hàng đầu châu Âu, nhưng vị thế này đang bị bào mòn bởi nhiều năm thiếu đầu tư, tốc độ ra quyết định chậm chạp và sự phụ thuộc kéo dài vào năng lực của Mỹ trong các lĩnh vực thiết yếu như tình báo, vệ tinh, vận chuyển quân, và tiếp nhiên liệu trên không.

Chủ tịch ủy ban Quốc Phòng Anh, nghị sĩ Tan Dhesi nhấn mạnh, nước Anh không thể tiếp tục “chôn đầu xuống cát” trước môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Ông cảnh báo châu Âu đã quá lệ thuộc vào Mỹ, trong khi các tổng thống Mỹ liên tiếp kêu gọi đồng minh phải tự gánh vác nhiều hơn. Nghị sỹ Tan Dhesi cho biết ủy ban đã nghe “nhiều lo ngại về khả năng tự vệ của Anh” và gọi đây là “hồi chuông thức tỉnh” cho Bộ Quốc phòng.

Nghị sĩ Tan Dhesi kêu gọi chính phủ tăng cường lực lượng hạt nhân và thông thường, cải thiện năng lực công nghiệp quốc phòng, đẩy nhanh cải cách công nghiệp quốc phòng, cải thiện khả năng phối hợp tác chiến, đồng thời chuẩn bị kịch bản thay thế nếu Mỹ rút bớt năng lực hỗ trợ.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố kế hoạch tăng mạnh sản xuất vũ khí, xây dựng ít nhất 6 nhà máy mới Ảnh: Getty image

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey công bố kế hoạch tăng cường sản xuất nội địa với việc xây dựng ít nhất sáu nhà máy mới sản xuất đạn dược và vật liệu nổ, dự kiến đi vào hoạt động trước cuộc bầu cử năm 2029. Các địa điểm tiềm năng bao gồm Grangemouth ở Scotland, Teesside ở Anh, Milford Haven ở Wales, cùng hai nhà máy drone mới tại Plymouth và Swindon.

Ông Healey nhấn mạnh: “Chúng tôi biến quốc phòng thành động lực tăng trưởng, ủng hộ việc làm và kỹ năng của người Anh, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và răn đe các xung đột trong tương lai. Đây là con đường đảm bảo an ninh quốc gia và kinh tế.”

Bản báo cáo đặt Bộ Quốc phòng Anh vào áp lực phải cải tổ mạnh mẽ khi khả năng phòng thủ của một cường quốc châu Âu đang bị đặt dấu hỏi lớn hơn bao giờ hết.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico, BBC, The Guardian