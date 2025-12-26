Bộ Ngoại giao Nga: Ukraine chuẩn bị tổng động viên 2 triệu quân

Theo Bộ Ngoại giao Nga, Ukraine có kế hoạch tuyển 2 triệu quân vào đầu năm 2026.

Ảnh: Getty Images.

Trong cuộc họp báo hôm 25/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova, cho biết Kyiv có thể sớm phát động một cuộc tổng động viên. Theo đó, các quan chức tuyển quân của Ukraine đã được lệnh phát hành 2 triệu giấy gọi nhập ngũ vào đầu năm 2026.

Theo bà Zakharova, các cơ quan an ninh và lực lượng tuyển quân ở Ukraine đã được lệnh “siết chặt tối đa” các điều kiện sức khỏe cho phép hoãn nghĩa vụ quân sự.

Bà Zakharova tuyên bố các biện pháp này “khó có thể giúp giải quyết vấn đề mang tính hệ thống về việc bù đắp những tổn thất của quân đội Ukraine”.

Theo RT, Kyiv đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng trong suốt cuộc xung đột với Moscow do tổn thất nặng nề trên chiến trường, tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự và đào ngũ tràn lan. Dữ liệu công khai gần đây nhất của Ukraine cho thấy gần 290.000 trường hợp đào ngũ đã được ghi nhận kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022. Ukraine đã cấm gần như tất cả nam giới trưởng thành rời khỏi đất nước và hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov, quân đội Ukraine đã mất gần 500.000 binh sĩ chỉ riêng trong năm nay. “Kyiv đã mất khả năng bổ sung quân số thông qua việc huy động dân thường bắt buộc”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố hồi đầu tháng này.

Theo RT