Ukraine họp nhóm chuyên trách bầu cử, thăm dò dư luận hé lộ bất lợi cho Tổng thống Zelensky

Ngày 26/12, Ukraine tổ chức cuộc họp trực tuyến đầu tiên của nhóm chuyên trách chuẩn bị bầu cử và trưng cầu dân ý trong thời kỳ thiết quân luật và hậu xung đột, với khoảng 60 thành viên tham gia, bao gồm đại diện các phe phái chính trị, xã hội dân sự, cơ quan hành pháp - an ninh và Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC).

Thăm dò dư luận hé lộ bất lợi cho Tổng thống Zelensky nếu bầu cử diễn ra trong tương lai gần. Ảnh: Getty Images.

Cuộc họp dự kiến kéo dài khoảng 2 giờ và được phát sóng trực tuyến, nhằm thảo luận toàn diện các vấn đề pháp lý, an ninh và tổ chức liên quan tới bầu cử trong bối cảnh chiến sự kéo dài.

Tuy nhiên, thăm dò dư luận gần đây do Socis công bố cho thấy, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ gặp bất lợi lớn nếu bầu cử diễn ra trong tương lai gần. Trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử giả định, Ông Zelensky được dự báo chỉ đạt 22% số phiếu, nhỉnh hơn chút so với cựu Tổng tư lệnh quân đội Valerii Zaluzhnyi (21%). Nhưng trong vòng hai, Ông Valerii Zaluzhnyi được dự báo giành chiến thắng áp đảo với 64% số phiếu, so với 36% của Tổng thống Zelensky. Nếu Ông Zaluzhnyi không tham gia, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Kyrylo Budanov cũng dự kiến đánh bại ứng viên Zelensky với 56% phiếu bầu.

Kết quả khảo sát phản ánh sự sụt giảm niềm tin công chúng vào Tổng thống, bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối tham nhũng gần đây, trong đó gần 40% người Ukraine tin Ông Zelensky có liên quan trực tiếp. Ngoài ra, Ukraine đang đối mặt với khó khăn tài chính đáng kể trong việc tổ chức bầu cử. Cố vấn Văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết, ngân sách hiện ưu tiên chi tiêu quân sự, và nước này sẽ cần hỗ trợ quốc tế để đảm bảo nguồn lực tổ chức bỏ phiếu hợp pháp và an toàn.

Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine đã khôi phục hoạt động của Hệ thống đăng ký Cử tri Quốc gia. Ảnh: RT.

Trong bối cảnh pháp luật Ukraine cấm bầu cử khi thiết quân luật, Tổng thống Zelensky khẳng định chỉ tiến hành bầu cử khi có bảo đảm an ninh từ các đồng minh phương Tây, trong đó Mỹ và EU cam kết hỗ trợ.

Trong tuần này, Ủy ban Bầu cử Trung ương đã khôi phục hoạt động của Hệ thống đăng ký Cử tri Quốc gia, đánh dấu bước quan trọng để chuẩn bị cho bất kỳ cuộc bầu cử nào, đồng thời phản ánh những thay đổi nhân khẩu do chiến sự. Lãnh đạo đảng cầm quyền David Arakhamia nhấn mạnh đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo tương tác giữa công dân, cơ quan bầu cử và các thể chế nhà nước.

Cuộc họp nhóm chuyên trách hôm nay và các bước chuẩn bị tiếp theo sẽ quyết định khả năng tổ chức bầu cử Tổng thống và trưng cầu dân ý trong thời gian tới, giữa những áp lực chính trị, tài chính và an ninh chưa từng có kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát.

Thu Uyên

Nguồn: RT, AOL