Mua hộp quà Tết 2026 ở đâu tốt? Đến ngay Shopquatet.com

Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, thị trường quà Tết lại trở nên sôi động. Tuy nhiên, khác với mọi năm, xu hướng lựa chọn quà Tết năm nay có nhiều thay đổi đáng chú ý, phản ánh tình hình kinh tế và tâm lý người tiêu dùng. Theo ghi nhận, người tiêu dùng và các doanh nghiệp đang ưu tiên những lựa chọn vừa túi tiền, thiết thực nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng và ý nghĩa.

Bối cảnh thị trường quà Tết 2026: Xu hướng tiêu dùng thông minh

Nền kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2025 và đầu năm 2026 được dự báo có nhiều tín hiệu phục hồi tích cực. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố gần đây dự báo GDP Việt Nam có thể tăng trưởng tốt trong năm 2026. Sự lạc quan này đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, tuy nhiên, sau một năm kinh tế còn nhiều biến động, phần lớn người dân và doanh nghiệp vẫn giữ thái độ chi tiêu thận trọng.

Lượng thảo luận trên các nền tảng MXH về tết

Một khảo sát trên 1.000 người tiêu dùng do Decision Lab và Home Credit thực hiện cho thấy, có đến 83% người được hỏi cảm thấy tích cực và hy vọng về Tết 2026, nhưng vẫn còn nhiều lo lắng về các khoản chi tiêu. Điều này dẫn đến một xu hướng rõ rệt: người tiêu dùng tìm kiếm những sản phẩm có giá trị thực, tập trung vào sức khỏe và có ngân sách hợp lý. Các mặt hàng sản xuất trong nước, chiếm hơn 80% thị phần tại các siêu thị lớn, đang được ưu tiên hàng đầu. Thay vì những món quà xa xỉ, các sản phẩm như hạt dinh dưỡng, trái cây sấy, đặc sản vùng miền và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi.

Bà Nguyễn Phương Nga, Giám đốc phát triển kinh doanh cấp cao của công ty nghiên cứu thị trường Kantar Worldpanel Việt Nam, nhận định: "Tâm lý người tiêu dùng không còn lạc quan như trước đây. Bất kỳ biến động nào cũng sẽ ảnh hưởng, dẫn đến xu hướng tìm kiếm các sản phẩm có giá tốt nhưng chất lượng vẫn phải đảm bảo. Mùa Tết 2026 sẽ chứng kiến sự lên ngôi của những giỏ quà Tết thiết thực, phục vụ trực tiếp nhu cầu của gia đình trong những ngày sum họp."

Phân khúc giá 300.000đ: Lựa chọn tối ưu cho số đông

Trong bối cảnh đó, phân khúc quà tặng có mức giá từ 200.000đ đến 500.000đ đang thu hút sự quan tâm lớn nhất từ thị trường. Đặc biệt, các giỏ quà, hộp quà có giá khoảng 300.000đ đang trở thành một điểm sáng. Với ngân sách này, người tiêu dùng có thể lựa chọn một món quà chỉn chu, đầy đặn với các sản phẩm thiết yếu như trà, bánh kẹo, cà phê, hạt dinh dưỡng... mà không tạo áp lực quá lớn lên tài chính. Đây là mức giá phù hợp cho cả việc biếu tặng người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cho các doanh nghiệp nhỏ làm quà tri ân nhân viên. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều nhà cung cấp đã tung ra các sản phẩm cạnh tranh.

Giỏ quà tết 300k đơn giản, đẹp cho mùa tết Bính Ngọ 2026

Nổi bật trong số đó là các mẫu giỏ quà tết 300k Shopquatet.com. Không chỉ đảm bảo về mặt hình thức trang trọng, các sản phẩm này còn được đánh giá cao về chất lượng khi quy tụ những thương hiệu bánh kẹo, trà, cà phê uy tín trong nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng đúng tâm lý ăn chắc mặc bền nhưng vẫn trọn vẹn nghĩa tình của người Việt trong dịp Tết.

Giải pháp quà tặng doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp, quà Tết không chỉ là một phúc lợi cho nhân viên hay một lời tri ân đối tác, mà còn là một phần quan trọng trong việc xây dựng văn hóa và hình ảnh công ty. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, chi tiêu cho quà tặng doanh nghiệp mỗi dịp Tết chiếm một ngân sách không nhỏ, và các công ty đang ngày càng tìm kiếm những nhà cung cấp chuyên nghiệp có thể đưa ra giải pháp toàn diện.

Doanh nghiệp cần những set quà được thiết kế đồng bộ, sang trọng, có khả năng tùy biến (in logo, thiệp chúc mừng riêng) và quan trọng là phải có mức chiết khấu tốt cho đơn hàng số lượng lớn cùng dịch vụ giao hàng đáng tin cậy. Việc lựa chọn một đơn vị cung cấp uy tín sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, nhân lực và đảm bảo món quà đến tay người nhận một cách trọn vẹn nhất. Để đáp ứng nhu cầu khắt khe này, các sản phẩmhộp quà Tết Shopquatet.com đã được nhiều doanh nghiệp lớn tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, và TP.HCM lựa chọn trong những năm qua. Với kinh nghiệm phục vụ hàng ngàn khách hàng doanh nghiệp, Shopquatet.com cung cấp một quy trình làm việc chuyên nghiệp từ khâu tư vấn, thiết kế, đóng gói cho đến vận chuyển toàn quốc.

Thông tin liên hệ cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân:

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại VIVU

Địa chỉ: Số 10 Đại Lộ Độc Lập, KCN Sóng Thần 1, P.Dĩ An, Tp.Hồ Chí Minh

Email: info@shopquatet.com

Điện thoại: 0934 202 424

Website: shopquatet.com

Với năng lực cung ứng số lượng lớn và mức giá tại xưởng, Shopquatet.com cam kết mang đến những giải pháp quà Tết giúp doanh nghiệp tối ưu hóa ngân sách mà vẫn thể hiện được sự trân trọng và đẳng cấp.

Quà Tết là phần không thể thiếu mỗi dịp tết đến xuân về

Thị trường quà Tết 2026, theo ghi nhận thì đây là một thị trường của sự lựa chọn thông thái. Người tiêu dùng và doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến giá cả mà còn đặt nặng yếu tố chất lượng, nguồn gốc và giá trị sử dụng của sản phẩm.

Trong bức tranh chung đó, những đơn vị như Shopquatet.com đang chứng tỏ được vai trò của mình khi không chỉ bán một sản phẩm, mà còn mang đến một giải pháp quà tặng toàn diện, đáp ứng đúng và trúng nhu cầu của thị trường. Việc lựa chọn một món quà Tết uy tín, chất lượng với giá cả hợp lý chính là cách để chúng ta gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất cho một năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc.