Các HTX đẩy mạnh sản xuất phục vụ thị trường cuối năm

Cuối năm là thời điểm thị trường và người tiêu dùng có nhu cầu lớn về các mặt hàng nông sản, thực phẩm. Do đó, các HTX trên địa bàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh sản xuất bảo đảm nguồn hàng phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng tăng cao của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

HTX sản xuất nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang sẵn sàng nguồn nguyên liệu cho sản xuất.

Từ tháng 10 âm lịch, HTX sản xuất miến dong Thuận Tâm, xã Cẩm Thạch đã bắt đầu “chạy đua với thời gian” để sản xuất khối lượng hàng lớn cho các thương lái và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Để giữ nhịp sản xuất ổn định, HTX huy động hàng chục lao động để duy trì dây chuyền sản xuất miến dong. Vốn quy trình sản xuất của HTX theo chuỗi giá trị nên nhân lực của HTX phải bảo đảm từ khâu thu hoạch nguyên liệu đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc HTX sản xuất miến dong Thuận Tâm Phạm Văn Nam cho biết: “Hiện nay, sản phẩm của HTX được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh nên vào dịp cao điểm thu hoạch dong và cuối năm, HTX phải huy động 15 lao động, vận hành hết các lò tráng bánh, máy nghiền bột, cắt sợi... để bảo đảm mục tiêu sản xuất khoảng 1 đến 1,5 tấn miến/ngày, bảo đảm hoàn thành các đơn hàng lớn trước ngày 15 tháng chạp”.

Được biết, với việc phát triển ổn định khoảng 30ha dong riềng và đầu tư hệ thống máy móc như máy nghiền bột, lò tráng, máy cắt sợi, đóng túi... nên HTX sản xuất miến dong Thuận Tâm chủ động được nguồn nguyên liệu, đủ khả năng cung ứng hàng trăm tấn miến thành phẩm cho thị trường. Sản phẩm miến dong Thuận Tâm vẫn giữ được những nét truyền thống và hương vị đặc trưng riêng nên được người tiêu dùng, thị trường đánh giá cao và trở thành mặt hàng được ưu tiên sử dụng trong các gia đình dịp cuối năm.

Cũng là một trong những sản phẩm đặc trưng, truyền thống của xứ Thanh, nước mắm Cự Nham đã trở thành mặt hàng tin dùng của một bộ phận khách hàng trong, ngoài tỉnh. Không khí sản xuất của HTX nước mắm Cự Nham, xã Tiên Trang càng trở nên tất bật. Hàng chục lao động được chia làm nhiều bộ phận như kiểm tra chất lượng hàng hóa; đóng gói sản phẩm; tham gia hội chợ tìm kiếm đối tác; duy trì phân phối sản phẩm ra thị trường... Có mặt tại Hội nghị kết nối cung cầu nông sản thực phẩm tỉnh Thanh Hóa năm 2025, giám đốc HTX Thạch Văn Hiểu chia sẻ: “HTX có 3 sản phẩm OCOP, trong đó có nước mắm đặc biệt Cự Nham được công nhận OCOP 4 sao nên nhu cầu của thị trường khá lớn, nhất là dịp trước, trong và sau tết. Dịp cuối năm, hầu hết 400 cửa hàng và 40 đại lý chính thức tại các tỉnh, thành trên cả nước đều có nhu cầu tăng thêm nguồn hàng. Cùng với đó, bên cạnh những khách hàng truyền thống, khách hàng lâu năm, chúng tôi tích cực tham gia các hội chợ, sự kiện thương mại của tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước để tìm kiếm thêm khách hàng, đẩy mạnh tiêu thụ”.

HTX sản xuất miến dong Thuận Tâm, xã Cẩm Thạch đang đẩy mạnh sản xuất phục vụ nhu cầu của thị trường dịp cuối năm.

Hiện nay, HTX dự kiến phải sản xuất khoảng 10.000 lít nước mắm, 2 - 3 tấn hải sản khô mới đủ cung cấp cho những hợp đồng, liên kết đã thiết lập và nhu cầu của thị trường. Do đó, bên cạnh nguồn lao động chủ động, HTX còn huy động thêm các hộ thành viên đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm theo quy trình kỹ thuật đã thiết lập để bảo đảm nguồn cung cho thị trường. Dự kiến, doanh thu dịp cuối năm của HTX đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Theo thống kê của Liên minh HTX tỉnh, tính đến tháng 12/2025 toàn tỉnh có 1.376 HTX hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Để chuẩn bị bước vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị đang đẩy mạnh sản xuất, phân phối sản phẩm ra thị trường, nhằm nâng cao giá trị kinh tế. Đặc biệt là những HTX phát triển được sản phẩm OCOP.

Trưởng Phòng Chính sách và Phong trào, Liên minh HTX tỉnh Hà Thị Thúy cho biết: “Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh luôn quan tâm, đồng hành, hỗ trợ để các HTX có điều kiện đầu tư máy móc, trang thiết bị, phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Nhiều HTX đã phát triển được sản phẩm OCOP, xây dựng vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của thị trường. Để đáp ứng nhu cầu của thị trường dịp cuối năm, Liên minh HTX tỉnh đã tạo điều kiện, khuyến khích các HTX tham gia hội chợ thương mại, sự kiện xúc tiến đầu tư... để quảng bá, tìm kiếm đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, các HTX đã và đang đa dạng hóa sản phẩm, phát triển quà tết, tận dụng nhu cầu tăng cao dịp lễ, tết để tăng doanh thu, xây dựng thương hiệu, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo đà để phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2026”.

Bài và ảnh: Lê Hòa