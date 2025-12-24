Tăng cường quản lý, bình ổn giá dịp Tết Bính Ngọ 2026

Bộ Tài chính cho biết sẽ tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá cả thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và an sinh xã hội.

Theo đó, cơ quan quản lý giá sẽ chủ động tính toán, chuẩn bị sớm các phương án giá và lộ trình điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến thị trường; đồng thời sẵn sàng các kịch bản bảo đảm cung ứng đầy đủ vật tư, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

Cùng với đó, theo dõi, giám sát biến động giá cả thị trường trong nước, nhất là đối với các mặt hàng, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, sẽ được thực hiện chặt chẽ. Các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường sẽ được triển khai linh hoạt, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, qua đó góp phần kiểm soát lạm phát và bảo đảm đời sống người dân.

Bộ Tài chính cũng nhấn mạnh việc duy trì cân đối cung cầu thị trường, đặc biệt đối với nhóm lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu như xăng dầu, điện cùng những nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất. Đồng thời, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế tối đa tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan đến nguồn cung và mặt bằng giá cả trong nước.

Đối với các mặt hàng do Nhà nước quản lý giá, việc điều hành sẽ bám sát diễn biến thị trường và các phương án giá cụ thể. Lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ công và hàng hóa nhà nước quản lý tiếp tục được thực hiện theo nguyên tắc thị trường, có tính toán kỹ lưỡng về mức độ và thời điểm điều chỉnh, bảo đảm phù hợp với mặt bằng giá chung và mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Các phương án giá sẽ được chuẩn bị sẵn để kịp thời điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Bên cạnh đó, việc dự báo cung-cầu thị trường tiếp tục được tăng cường, nhất là trong các giai đoạn cao điểm tiêu dùng đối với các mặt hàng như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp và dịch vụ vận tải. Mục tiêu là không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung gây biến động giá đột ngột.

Theo đánh giá của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), thời gian qua, quản lý, điều hành giá và kiểm soát lạm phát đã đạt được kết quả tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 11 tháng năm 2025 tăng 3,29%; mặt bằng giá cả nhìn chung ổn định, không xuất hiện các cú sốc giá lớn, đặc biệt đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Để đạt được kết quả này, Cục Quản lý giá đã chủ động tham mưu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương và báo cáo cấp có thẩm quyền trong điều hành giá các mặt hàng quan trọng.

Các giải pháp kiểm soát lạm phát, hạn chế tăng giá bất hợp lý được triển khai đồng bộ, bám sát kịch bản điều hành giá ngay từ đầu năm, trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, xung đột quân sự tại một số khu vực tiếp tục kéo dài./.

Theo TTXVN