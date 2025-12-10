Thị trường ôtô Việt Nam chứng kiến mức tiêu thụ xe lớn nhất kể từ đầu năm

Theo báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 11 doanh số bán hàng của toàn thị trường đã đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2025.

Theo đó, tổng số lượng xe bán ra đạt 39.338 xe, 4% so với tháng trước, tuy nhiên con số này lại giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo chủng loại, xe du lịch tiếp tục dẫn dắt doanh số với 28.557 xe, tăng 5% so với tháng trước; xe thương mại đạt 10.273 xe, tăng 1%; trong khi xe chuyên dụng ghi nhận mức giảm 3% với 488 xe bán ra.

Về cơ cấu nguồn gốc, trong khi doanh số xe lắp ráp trong nước tăng 7%, đạt 18.370 xe, còn xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 20.968 xe, tăng nhẹ 1%.

Tính chung 11 tháng năm 2025, doanh số bán xe toàn thị trường ôtô của các đơn vị thành viên VAMA đạt 328.669 xe, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, xe ôtô du lịch giảm 1%; xe thương mại tăng 29% và xe chuyên dụng tăng 70% so với cùng kỳ.

Doanh số thị trường ôtô các thành viên VAMA trong tháng 11 và 11 tháng năm 2025. (Biểu đồ: VAMA)

Về thương hiệu, VinFast công bố doanh số trong tháng 11 với 23.186 xe bán ra, tổng lũy kế lên đến 147.450 xe tính từ đầu năm và đứng đầu toàn thị trường. Xếp sau lần lượt là Toyota (63.625 xe), Hyundai (46.525 xe), Ford (44.307 xe), Mitsubishi (35.147 xe), Mazda (27.785 xe), Honda (25.129 xe), Kia (22.943 xe),...

Tuy vậy, số liệu bán hàng trên chưa phản ánh toàn cảnh thị trường ô tô Việt Nam bởi còn có sự góp mặt của nhiều hãng xe khác như Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo... nhưng các hãng xe này không tiết lộ kết quả kinh doanh.

Xét theo phân khúc xe nhiên liệu hoá thạch, theo báo cáo từ VAMA, dòng SUV/Crossover tiếp tục là nhóm xe thống trị thị trường với hơn 95.000 chiếc từ đầu năm. Phân khúc MPV cũng có lượng bán tốt với trên 49.000 chiếc. Tiếp theo đó là phân khúc sedan với lượng tiêu thụ 35.248 chiếc, bán tải đạt 24,164 chiếc...

Ở nhóm xe xanh, lượng tiêu thụ xe điện cũng vô cùng đáng nể với khoảng 150.000 xe, trong đó xe từ VinFast chiếm 147.450 xe. Phân khúc Hybrid cũng có con số bán ra tốt với 12,522 xe, tăng tới 49% so với cùng kỳ 2024. Đây là mức tăng mạnh nhất trong tất cả các phân khúc.

Bước vào tháng cuối cùng của năm 2025, thị trường ôtô đang chứng kiến một “bữa tiệc” ưu đãi với việc hàng loạt các hãng xe giảm giá sâu hàng trăm triệu đồng. Áp lực giải phóng lượng hàng tồn do sản lượng tăng mạnh từ đầu năm, cùng nhu cầu mua xe phục vụ dịp Tết, đang đẩy mức ưu đãi lên cao nhất kể từ đầu năm.

Mới đây, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất từ đầu năm. Các mẫu SUV như Palisade giảm tới 200 triệu đồng; Santa Fe giảm khoảng 180 triệu đồng, đặc biệt là bản Hybrid vừa ra mắt tháng 11. Các mẫu Creta, Tucson, Accent, Stargazer giảm từ 50-86 triệu đồng, đi kèm quyền lợi bảo hành 8 năm hoặc 120.000km tùy gói.

Tại nhóm xe Nhật Bản, Toyota Việt Nam tiếp tục duy trì chiến lược ưu đãi lệ phí trước bạ cho các mẫu chủ lực. Camry được hỗ trợ tương đương 122-153 triệu đồng giúp giá lăn bánh giảm đáng kể. Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được tặng 100% lệ phí trước bạ và bảo hiểm thân vỏ. Riêng Yaris Cross HEV và Corolla Cross HEV được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Tương tự, Honda áp dụng khuyến mãi trên toàn bộ dải sản phẩm. CR-V bản L và G được tặng 80 triệu đồng tiền mặt; Honda City được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ hoặc gói hỗ trợ lãi suất 0% tùy lựa chọn. Các mẫu Civic e:HEV, Civic RS/G, BR-V và HR-V được hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ. Khách đổi xe cũ sang CR-V, Civic, HR-V hoặc BR-V được ưu đãi thêm 20-30 triệu đồng.

Thương hiệu xe Mỹ - Ford áp dụng ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho dải sản phẩm Ranger (trừ bản XL được hỗ trợ 50%). Dòng SUV Everest nhận ưu đãi 20-25 triệu đồng hoặc gói phụ kiện và bảo hiểm trị giá hơn 30 triệu đồng.

Ở phân khúc xe xanh, BYD tiếp tục đẩy mạnh dòng xe điện với ưu đãi cho Sealion 6 bản Dynamic khoảng 80 triệu đồng, bao gồm 50% lệ phí trước bạ, bộ sạc treo tường, thiết bị sạc cầm tay và bảo hiểm vật chất.

Việc hàng loạt hãng xe đồng loạt tung ưu đãi lớn cho thấy thị trường ôtô Việt Nam bước vào giai đoạn gay gắt nhất năm 2025. Tính đến tháng 11, thị trường đã tiêu thụ gần 330.000 xe và được các chuyên gia dự báo sẽ vượt mốc 360.000 xe khi kết thúc năm. Đây được xem là năm bản lề cho chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó cạnh tranh giữa các hãng – đặc biệt ở nhóm SUV phổ thông và xe điện – sẽ còn gia tăng mạnh trong 2026./.

Theo TTXVN