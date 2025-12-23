Hàng hóa tết phủ kín kênh bán lẻ

Mặc dù còn gần 2 tháng nữa mới bước vào cao điểm mua sắm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, song thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã sớm ghi nhận những tín hiệu khởi động rõ nét. Từ hệ thống bán lẻ hiện đại đến chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi và các kênh bán hàng trực tuyến, hàng hóa phục vụ tết đang được doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động đưa ra thị trường với số lượng lớn, mẫu mã phong phú và mức giá tương đối ổn định. Việc hàng tết xuất hiện sớm, phủ kín các kênh phân phối không chỉ phản ánh sự chuẩn bị bài bản của các nhà bán lẻ, mà còn cho thấy kỳ vọng sức mua cuối năm sẽ tăng dần trong những tuần tới.

Nhiều khách hàng đã mua sắm bánh kẹo tết tại siêu thị Co.opmart Thanh Hóa.

Ghi nhận tại các siêu thị lớn trên địa bàn tỉnh như GO! Thanh Hóa, Co.opmart Thanh Hóa, WinMart..., không gian trưng bày hàng tết đã được mở rộng hơn so với ngày thường. Các nhóm hàng bánh kẹo, mứt tết, thực phẩm khô, đồ uống, lương thực thiết yếu và giỏ quà tết được sắp xếp theo từng phân khúc giá, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. So với những năm trước, hàng hóa tết năm nay mẫu mã được đầu tư kỹ lưỡng, hướng nhiều hơn tới tính tiện lợi, an toàn thực phẩm và yếu tố xuất xứ rõ ràng.

Theo Giám đốc siêu thị GO! Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Dung, ngay từ đầu tháng 12, đơn vị đã hoàn tất kế hoạch dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán với tổng lượng hàng tăng khoảng 15 - 20% so với cùng kỳ năm trước, tập trung vào nhóm thực phẩm thiết yếu, bánh kẹo, đồ uống và hàng tiêu dùng nhanh. “Việc đưa hàng tết ra kệ sớm giúp giãn áp lực mua sắm vào giai đoạn cao điểm, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động chi tiêu. Đến thời điểm này, sức mua đang tăng dần, nhất là ở nhóm hàng phục vụ biếu tặng và tiêu dùng gia đình”, bà Dung cho biết.

Cùng với các hệ thống bán lẻ lớn, Co.opmart Thanh Hóa cũng sớm triển khai kế hoạch chuẩn bị hàng tết sớm so với năm ngoái. Đại diện đơn vị này cho hay, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng khoảng 18%, ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, các sản phẩm thiết yếu và giỏ quà tết đa dạng mức giá. “Người tiêu dùng có xu hướng mua sắm có kế hoạch, lựa chọn sản phẩm thiết thực, an toàn và nguồn gốc rõ ràng. Vì vậy, Co.opmart tập trung kiểm soát chất lượng đầu vào và giữ ổn định giá bán trong suốt mùa cao điểm, góp phần bình ổn thị trường”, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, chia sẻ.

Ở kênh bán lẻ truyền thống, không khí chuẩn bị hàng tết cũng đã bắt đầu sôi động. Nhiều cửa hàng tạp hóa, đại lý phân phối hàng tiêu dùng tại các địa phương đã nhập hàng theo từng đợt, tập trung vào những mặt hàng có sức mua ổn định như bánh kẹo, đồ uống, mì gói, dầu ăn, gia vị và các sản phẩm phục vụ biếu tặng. Bà Nguyễn Thị Hằng, chủ chuỗi cửa hàng bán lẻ thực phẩm tại đường Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, cho biết lượng hàng nhập phục vụ tết năm nay tăng khoảng 10%, song được phân bổ theo từng giai đoạn. “Người tiêu dùng hiện nay mua rải đều, chọn kỹ và ưu tiên hàng quen thuộc, giá hợp lý. Nhập hàng theo nhịp thị trường giúp chúng tôi bảo đảm nguồn cung mà không chịu áp lực tồn kho lớn”, bà Hằng cho biết.

Quầy hàng tết đã được bày bán sớm tại siêu thị Go! Thanh Hóa.

Một điểm đáng chú ý là hàng Việt tiếp tục chiếm ưu thế trên các kênh bán lẻ dịp tết. Từ bánh kẹo, thực phẩm chế biến, đồ uống đến hàng gia dụng, may mặc, phần lớn sản phẩm được sản xuất trong nước, trong đó có nhiều thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Thanh Hóa.

Song song với kênh bán lẻ truyền thống, thương mại điện tử tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mùa mua sắm cuối năm. Nhiều doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn tỉnh đã chủ động kết hợp bán hàng trực tiếp và trực tuyến, đưa các mặt hàng tết lên sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội với hình thức bán theo combo, ưu đãi sớm và giao hàng linh hoạt. Theo một số doanh nghiệp, doanh thu từ kênh online dịp tết thường chiếm tỷ trọng cao, đặc biệt ở nhóm hàng quà biếu và thực phẩm khô.

Ở góc độ quản lý, các sở, ngành liên quan của tỉnh đã tăng cường công tác theo dõi, dự báo và điều tiết thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa phục vụ dịp tết. Lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh, tập trung phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là đối với các mặt hàng tiêu dùng nhiều trong dịp cuối năm. Những biện pháp này góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Từ thực tiễn thị trường cho thấy, việc hàng hóa tết sớm phủ kín các kênh bán lẻ đang tạo nền tảng thuận lợi cho cao điểm mua sắm sắp tới. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều yếu tố khó lường, sức mua phục hồi theo hướng thận trọng, sự chủ động của doanh nghiệp bán lẻ cùng với vai trò điều tiết của cơ quan quản lý sẽ là yếu tố then chốt giúp thị trường tết Thanh Hóa vận hành ổn định, thông suốt. Những tín hiệu sớm này không chỉ mang ý nghĩa về mặt thương mại, mà còn góp phần tạo không khí mua sắm an toàn, lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Bài và ảnh: Chi Phạm