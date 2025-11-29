Siết chặt quản lý thị trường cuối năm

Những tháng cuối năm là thời điểm các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng mạnh. Lực lượng quản lý thị trường (QLTT) đang tăng cường tuyên truyền pháp luật kinh doanh; đồng thời siết chặt hoạt động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng.

Đội QLTT số 2 kiểm tra nguồn gốc, tiêu chuẩn hàng hóa tại cửa hàng trên địa bàn phường Hạc Thành.

Tại xã biên giới Yên Khương, nơi các hoạt động trao đổi hàng hóa nhỏ lẻ diễn ra thường xuyên, Đội QLTT số 7 vừa tổ chức đợt tuyên truyền sâu rộng trong hai ngày 18 - 19/11. Đây là địa bàn giáp biên, nhiều đường mòn, lối mở, tiềm ẩn nguy cơ hàng lậu, hàng kém chất lượng thẩm thấu vào nội địa. Vì vậy, công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn nhận diện hàng thật - hàng giả luôn được đơn vị đặc biệt chú trọng. Tại các buổi tuyên truyền, cán bộ QLTT đã cung cấp tới người kinh doanh hệ thống quy định pháp luật liên quan đến kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa; trong đó nhấn mạnh các hành vi buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc; vận chuyển hàng nhập lậu; kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục cấm sẽ bị xử phạt nghiêm, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự với trường hợp nghiêm trọng. Song song đó, Đội QLTT số 7 hướng dẫn người dân các kỹ năng nhận biết hàng thật - hàng giả bằng những thao tác đơn giản như kiểm tra tem chống hàng giả, quét mã QR truy xuất nguồn gốc, quan sát bao bì, nhãn mác, kiểm tra hạn sử dụng, đối chiếu giá bán và ưu tiên mua hàng tại cơ sở uy tín. Các nội dung trực quan, dễ hiểu nhận được sự hưởng ứng tích cực của bà con, góp phần củng cố niềm tin vào lực lượng chức năng.

Ông Vũ Văn Thành, Phó đội trưởng Đội QLTT số 7, cho biết: "Từ đầu năm đến nay, Đội QLTT số 7 đã xử lý 39 vụ việc vi phạm trên địa bàn. Hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, bảo quản hàng hóa không bảo đảm điều kiện. Đơn vị đang tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra nguồn gốc xuất xứ hàng hóa; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiêu dùng an toàn. Chúng tôi khuyến khích bà con mạnh dạn báo tin khi phát hiện hàng hóa có dấu hiệu giả mạo hoặc hoạt động buôn lậu để lực lượng chức năng kịp thời xử lý".

Các đội QLTT cũng đang tích cực triển khai mô hình kiểm soát chủ động, nhất là tại các tuyến phố, ngành hàng trọng điểm. Điển hình như Đội QLTT số 10 đang xây dựng mô hình “Tuyến phố nói không với hàng giả” trên tuyến Đinh Công Tráng (xã Nga Sơn). Mô hình yêu cầu 35 hộ kinh doanh trên tuyến phố ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Các hoạt động kiểm soát thị trường vàng cũng được các đội QLTT siết chặt. Điển hình như Đội QLTT số 6 đã tổ chức ký cam kết đối với 10 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn các xã Thọ Xuân, Lam Sơn, Thường Xuân với các nội dung: cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật về kinh doanh vàng; không kinh doanh, vận chuyển vàng nhập lậu, vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ; không kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đội QLTT số 13 đã ký 25 bản cam kết với các cơ sở gia công, kinh doanh vàng; đồng thời xử phạt 1 cơ sở vi phạm với số tiền 55 triệu đồng và buộc xử lý lô hàng vi phạm trị giá 23,16 triệu đồng (gồm 11 sản phẩm dây chuyền, bông tai, nhẫn giả mạo nhãn hiệu Dior, Chanel).

Đội Quản lý thị trường số 2 tuyên truyền để ngư dân chấp hành pháp luật kinh doanh tại Cảng cá Lạch Hới, phường Sầm Sơn.

Nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, mới đây, Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Luật TNHH Thắng Phạm và Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam tổ chức hội thảo tập huấn phân biệt hàng thật - hàng giả đối với các nhóm sản phẩm của Unilever cho cán bộ QLTT. Các chuyên gia từ Unilever Global và Unilever Việt Nam chia sẻ những đặc điểm nhận diện sản phẩm chính hãng, dấu hiệu thường gặp của hàng giả, cũng như các thủ đoạn gian lận trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân và hàng tiêu dùng nhanh. Nội dung tập huấn được đánh giá là nguồn dữ liệu nghiệp vụ quan trọng, giúp công chức QLTT cập nhật phương pháp nhận diện vi phạm trong bối cảnh thủ đoạn làm giả ngày càng tinh vi. Đặc biệt, việc doanh nghiệp lớn phối hợp trực tiếp cùng lực lượng QLTT cho thấy sự dịch chuyển từ nhận thức “đồng hành bảo vệ thị trường” của các nhãn hàng.

Ông Đinh Khánh Toàn, Chi cục trưởng Chi cục QLTT Thanh Hóa, khẳng định: "Việc trang bị kiến thức nhận diện sản phẩm và củng cố kỹ năng chuyên môn cho lực lượng QLTT là yêu cầu rất cấp thiết hiện nay. Giữa bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả ngày càng phức tạp, sự phối hợp giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp giữ vai trò then chốt. Chúng tôi cam kết tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh".

Tính đến ngày 15/11, lực lượng QLTT Thanh Hóa đã phát hiện 591 vụ vi phạm, xử phạt hơn 5,7 tỷ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng không hóa đơn chứng từ, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng và vi phạm về nhãn mác. Chuẩn bị bước vào cao điểm mua sắm cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng QLTT đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ; hướng đến chiến lược kiểm soát đa tầng; đồng thời, tăng cường truyền thông để doanh nghiệp và người dân cùng tham gia giám sát thị trường; tập trung kiểm tra chuyên đề, đẩy mạnh phối hợp liên ngành... tiếp tục khẳng định vai trò tuyến đầu trong việc giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Tùng Lâm