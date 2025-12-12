Nhộn nhịp thị trường vật liệu xây dựng cuối năm

Cuối năm luôn là giai đoạn thị trường vật liệu xây dựng (VLXD) bước vào cao điểm. Từ đầu tháng 12/2025, nhiều cửa hàng, đại lý VLXD trên địa bàn tỉnh ghi nhận lượng khách tăng rõ rệt, đặc biệt ở các nhóm hàng phục vụ hoàn thiện công trình như thép xây dựng, gạch tuynel, gạch ốp lát, sơn trang trí, thiết bị điện...

Công nhân Công ty CP Gạch Tuynel Trường Lâm xếp gạch tuynel sau nung để chuẩn bị xuất xưởng phục vụ thị trường cuối năm.

Tại nhiều cửa hàng VLXD ở khu vực đô thị, lượng tiêu thụ gạch men, sơn chống thấm, đèn LED và thiết bị vệ sinh tăng từ 15 đến 25% so với trung bình các tháng giữa năm. Các sản phẩm màu sắc trung tính, thiết kế tối giản, phù hợp với phong cách nhà hiện đại được lựa chọn nhiều hơn. Nhiều chủ thầu cho biết cuối năm là thời điểm cần “chốt” các hạng mục hoàn thiện, bởi sau tết nhân công khan hiếm, chi phí thi công thường tăng. Sự dịch chuyển trong thị hiếu tiêu dùng như ưu tiên độ bền, tính thẩm mỹ và tiết kiệm năng lượng cũng là yếu tố tạo nên sức mua mạnh ở nhóm VLXD hoàn thiện.

Không chỉ khu vực đô thị, khu vực nông thôn cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Tại xã Hoằng Hóa, ông Lê Hữu Tuyến, chủ đại lý VLXD Tuyến Hằng cho biết lượng thép xây dựng xuất kho trong tháng 12/2025 tăng khoảng 18%, trong khi gạch xây và xi măng tăng 10 đến 12% so với quý III. Phần lớn khách hàng là gia đình đang hoàn thiện nhà mới hoặc sửa chữa không gian bếp, phòng tắm; một phần khác là các đội thầu đẩy nhanh tiến độ trước kỳ nghỉ tết.

Trong nhóm doanh nghiệp sản xuất vật liệu cơ bản, Công ty CP Gạch Tuynel Trường Lâm, xã Trường Lâm ghi nhận mức tăng trưởng tích cực ở dòng gạch tuynel - vật liệu chủ lực cho phần thô của các công trình dân dụng và công nghiệp. Doanh nghiệp cho biết, nhu cầu trong tháng 12/2025 tăng khoảng 12% so với trung bình quý III, tập trung chủ yếu tại các công trình dân dụng. Giám đốc Công ty CP Gạch Tuynel Trường Lâm Đặng Ngọc Thanh cho biết: “Để bảo đảm cung ứng kịp thời cho các đội thầu, chúng tôi đã nâng công suất lò nung và tăng cường phương tiện vận chuyển. Thị trường năm nay khá ổn định, không có biến động lớn về chi phí đầu vào, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất”.

Song song với VLXD phần thô, thị trường thiết bị điện - yếu tố quan trọng trong hoàn thiện nhà ở và các công trình đô thị cũng đang rất sôi động. Theo Công ty TNHH Thành Minh MTC - đơn vị chuyên sản xuất, thương mại và xây lắp thiết bị phục vụ cho ngành điện, đơn hàng tủ điện tổng, tủ phân phối và vật tư đấu nối tăng từ 12 đến 15% trong quý IV. Các sản phẩm của doanh nghiệp được cung cấp cho nhiều công trình dân dụng, nhà xưởng và dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Công ty Lê Minh Công cho biết: “Không chỉ tăng ca sản xuất, chúng tôi còn phải chủ động dự trữ linh kiện, rà soát lại toàn bộ chuỗi cung ứng để tránh đứt gãy nguồn hàng. Năm nay thị trường thiết bị điện khá ổn định, giá đầu vào không biến động lớn, nhưng áp lực về tiến độ lại cao hơn, buộc doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất linh hoạt, nâng chất lượng dịch vụ và rút ngắn thời gian giao hàng”.

Một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự nhộn nhịp của thị trường VLXD là tiến độ giải ngân đầu tư công khi Thanh Hóa đang tập trung thực hiện nhiều dự án trọng điểm. Khi các hạng mục thi công bước vào giai đoạn tăng tốc, nhu cầu vật liệu như đá xây dựng, bê tông thương phẩm, thiết bị điện hạ tầng nhờ đó cũng tăng mạnh. Nhiều mỏ đá tại khu vực Hà Trung, Yên Định cũ báo cáo sản lượng tiêu thụ tháng 11, 12 tăng khoảng 15% so với trung bình năm; các trạm trộn bê tông thương phẩm liên tục tăng ca để kịp tiến độ.

Mặc dù thị trường tăng trưởng mạnh, giá VLXD nhìn chung vẫn giữ mức ổn định. Thép dao động từ 13,8 đến 14,8 triệu đồng/tấn tùy thương hiệu; xi măng từ 950.000 đến 1.150.000 đồng/tấn; gạch tuynel giữ mức giá ổn định so với quý III; gạch lát phổ thông từ 150.000 đến 250.000 đồng/m2. Sự ổn định này đến từ nguồn cung dồi dào, chi phí vận chuyển không tăng đột biến và sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng. Theo đó, trong tháng 11, 12 lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, chất lượng hàng hóa và xuất xứ các mặt hàng VLXD, nhất là thép, xi măng, dây cáp điện và các loại gạch. Nhờ đó, tình trạng găm hàng, nâng giá hoặc trà trộn hàng kém chất lượng được hạn chế, giúp thị trường vận hành ổn định, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nhà thầu. Bên cạnh đó, chuyển đổi số trong kinh doanh VLXD tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều đại lý áp dụng báo giá trực tuyến, catalog điện tử và livestream giới thiệu hàng mẫu. Một số cửa hàng cho biết doanh thu từ kênh online đã chiếm 20 đến 25%, hỗ trợ rất lớn trong việc giảm tải áp lực bán hàng trực tiếp và mở rộng tiếp cận khách hàng vùng xa.

Theo đánh giá của các doanh nghiệp và chủ đại lý lâu năm, thị trường VLXD cuối năm 2025 của Thanh Hóa không chỉ sôi động mà còn mang tính bền vững cao hơn so với các năm trước. Người dân chú trọng chất lượng, thương hiệu và dịch vụ bảo hành; doanh nghiệp lại chủ động nguồn cung và nâng cao năng lực phục vụ; các dự án hạ tầng tạo động lực tăng nhu cầu ổn định.

Với sự chuẩn bị tốt về nguồn hàng, giá cả ổn định và công tác quản lý thị trường chặt chẽ, thị trường VLXD cuối năm tại Thanh Hóa đang vận hành thông suốt, tích cực, không chỉ giúp các công trình hoàn thiện đúng tiến độ mà còn tạo nền tảng để thị trường tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định trong năm 2026.

Bài và ảnh: Chi Phạm