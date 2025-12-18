Cẩn trọng với khuyến mãi online dịp cuối năm

Cuối năm nhu cầu mua sắm online bước vào giai đoạn sôi động nhất, nhiều nhãn hàng đưa ra chương trình khuyến mãi, kích cầu nhu cầu mua sắm của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm mà các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý “săn sale” bằng nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Người dân cần cẩn trọng khi mua hàng online (ảnh minh họa).

Các hình thức lừa đảo online phổ biến trong dịp cuối năm là các đối tượng thường lợi dụng lòng tin của khách hàng bằng các hình thức khuyến mãi và quà tặng miễn phí. Các chiêu thức phổ biến như giả mạo thương hiệu lớn, lập website bán hàng ảo, gửi link khuyến mãi, mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử, yêu cầu thanh toán trước qua ví điện tử, hay sử dụng deepfake để tạo lòng tin... Những chương trình khuyến mãi “siêu khủng” như “Mua 1 tặng 10”, “Giảm giá 90%” thường là những chương trình có dấu hiện lừa đảo, không thể thực hiện được. Đây là những lời mời dụ dỗ khách hàng để thu hút sự chú ý. Một số cửa hàng giả mạo tổ chức các chương trình “tặng quà miễn phí” nhưng thực chất là yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân để dễ dàng lừa đảo.

Chị Mai Thị Thoa ở đường Thôi Hữu, phường Hạc Thành từng suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến, kể lại rằng: “Tôi lên mạng tìm sản phẩm trang trí nhà, nhìn thấy chiếc ghế trang trí khá ưng ý nên nhấn vào hỏi giá, nhưng sau đó được báo đây là sản phẩm tri ân từ một hệ thống kinh doanh nổi tiếng của mẹ và bé tặng với giá 0 đồng, khách hàng chỉ mất phí vận chuyển. Sau đó mấy phút tôi được gửi hình ảnh sản phẩm mình đặt mua đã được đóng gói cẩn thận, dán phiếu xuất kho, địa chỉ cụ thể. Đại diện nhãn hàng hướng dẫn tôi chuyển sang nhắn tin với quản lý để khảo sát một số nội dung đơn giản và hướng dẫn quay số nhận tiếp quà tặng đi kèm. Đường link trong tin nhắn quay số lại dẫn đến một trang web có giao diện giống hệt ứng dụng chính thức, khiến tôi không nghi ngờ. Khi hệ thống yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng để “xác nhận quà tặng”, tôi thấy bất thường nên kiểm tra lại và phát hiện đường link hoàn toàn không phải của sàn. Nếu lúc đó nóng vội, tôi có thể mất tiền vì tin vào khuyến mãi ảo".

Một trường hợp tương tự cũng xảy ra với chị Bùi Thị Hằng ở phố Thôi Hữu, phường Hạc Thành. Lướt facebook chị thấy một tài khoản mạng xã hội bán hàng thanh lý khá nhiều đồ gia đình chất lượng với giá rẻ chỉ bằng 1/3, thậm chí có sản phẩm chỉ bằng 1/5 so với thị trường. Khi hỏi mua, người bán yêu cầu chuyển khoản trước đặt cọc vì bán gấp với giá rẻ nên “nhiều người đặt, sợ bom hàng, phải chuyển khoản trước để giữ hàng”. Thấy người bán liên tục nhắn tin giục chuyển khoản đặt cọc, chị nghi ngờ nên đã chần chừ, hẹn lên nhà mua trực tiếp, thì đối tượng nói loanh quanh, không đồng ý. Nghi ngờ, chị vào tài khoản người bán kiểm tra thì thấy ảnh đại diện chụp không rõ ràng, ít tương tác nên không giao dịch nữa. Sau đó, chị thấy trên một số nhóm phản ảnh đây là hình thức lừa đảo, nhiều người sau khi thanh toán trước một khoản tiền để đặt cọc mua hàng thanh lý giá rẻ, nhưng khi đặt cọc xong, khách hàng không thể liên lạc được với cửa hàng.

Các dịp lễ, tết là cơ hội để các cửa hàng quảng bá sản phẩm và thu hút khách hàng, nhưng cũng là thời điểm mà nhiều đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo. Người tiêu dùng rất dễ mắc lừa chỉ từ những hành động rất nhỏ như một cú click vào đường link lạ, không có thông tin rõ ràng về chương trình khuyến mãi, không có thông tin chi tiết về điều kiện tham gia hoặc thời gian diễn ra; bấm vào website của cửa hàng không có chứng chỉ bảo mật (dấu hiệu “https”) hoặc thiết kế website không chuyên nghiệp... Khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc mã OTP, kẻ gian có thể tận dụng để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc dữ liệu quan trọng khác.

Khi nhận được tin nhắn, email hay cuộc gọi về các chương trình giảm giá, trúng thưởng, người dùng không nên bấm ngay vào đường dẫn đính kèm mà cần trực tiếp vào ứng dụng hoặc website chính thức để kiểm tra thông tin. Cần đặc biệt cảnh giác trước các yêu cầu cung cấp thông tin thẻ ngân hàng, mật khẩu, mã OTP vì các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và ngân hàng đều không yêu cầu người dùng cung cấp các dữ liệu này dưới bất kỳ hình thức nào. Trước khi tham gia bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin từ nhiều nguồn. Liên hệ với cửa hàng qua số điện thoại hoặc email chính thức để xác nhận chương trình khuyến mãi. Không thanh toán trước cho các chương trình khuyến mãi hoặc quà tặng miễn phí nếu không rõ nguồn gốc và thông tin của cửa hàng. Ngoài ra, người mua sắm online cũng nên xem xét kỹ độ uy tín của người bán trước khi giao dịch bằng cách tìm kiếm đánh giá, nhận xét từ những người đã tham gia chương trình trước đó để biết được tính minh bạch và uy tín của cửa hàng. Việc lưu giữ bằng chứng giao dịch, tin nhắn trao đổi, xác nhận đơn hàng cũng là yếu tố quan trọng để phục vụ công tác xử lý khi xảy ra sự cố.

Trong bối cảnh giao dịch online ngày càng phổ biến, nhất là vào dịp cuối năm, người dùng cần nâng cao cảnh giác và hình thành thói quen an toàn số. Mua sắm online mang lại nhiều tiện ích, nhưng chỉ thực sự an toàn khi người dùng chủ động kiểm soát thông tin cá nhân, hạn chế rủi ro và tỉnh táo trước những lời mời hấp dẫn.

