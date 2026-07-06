Lãnh đạo Venezuela khẳng định sẽ không xảy ra bất ổn xã hội sau động đất

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 5/7 khẳng định nước này sẽ không rơi vào tình trạng bất ổn xã hội sau trận động đất kép khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích.

Hai trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã làm sập hàng loạt công trình, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, đặc biệt tại khu vực ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas. Ảnh: AFP.

Đây là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất tại khu vực Mỹ Latinh. Hai trận động đất xảy ra ngày 24/6 đã làm sập hàng loạt công trình, khiến hàng nghìn người mất nhà cửa, đặc biệt tại khu vực ven biển La Guaira, phía Bắc thủ đô Caracas.

Phát biểu tại lễ duyệt binh nhân Ngày Độc lập của Venezuela, bà Delcy Rodriguez nhấn mạnh: “Sẽ không có bất ổn xã hội tại đây. Điều chúng tôi có là tinh thần đoàn kết sâu sắc của toàn xã hội”.

Sau thảm họa, nhiều người dân Venezuela bày tỏ không hài lòng với cách ứng phó của chính phủ được Mỹ hậu thuẫn, cho rằng các biện pháp hỗ trợ ban đầu chưa đáp ứng yêu cầu trước khi các đội cứu hộ quốc tế đến hỗ trợ.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez ngày 5/7 khẳng định nước này sẽ không rơi vào tình trạng bất ổn xã hội sau trận động đất kép khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hàng nghìn người khác vẫn đang mất tích. Ảnh: AFP.

Đáp lại những chỉ trích này, bà Rodriguez khẳng định chính phủ đã triển khai hàng nghìn cán bộ, lực lượng cứu hộ và nhân viên công vụ tới các khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm, giải cứu các nạn nhân mắc kẹt và hỗ trợ người sống sót.

Ngày 5/7, Bộ Truyền thông và Thông tin Venezuela thông báo đã ghi nhận 3.342 người thiệt mạng do động đất, và dự kiến ​​sẽ còn nhiều người nữa thiệt mạng. Hàng nghìn người vẫn đang mất tích. Ngoài ra, khoảng 16.470 người bị thương và 17.345 người mất nhà cửa.

Sau 11 ngày kể từ khi xảy ra trận động đất kép, các đội cứu hộ quốc tế đang dần kết thúc hoạt động tìm kiếm người sống sót, trong khi nhiều gia đình vẫn tiếp tục nỗ lực đưa thi thể người thân ra khỏi các đống đổ nát.

Thanh Vân

Nguồn: Arabnews.