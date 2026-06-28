Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng vượt 1.400, nỗ lực cứu hộ được đẩy mạnh

Tính đến ngày 28/6, Số người thiệt mạng trong trận động đất kép tàn khốc tại Venezuela đã vượt mốc 1.400 trong khi các đội cứu hộ nước ngoài liên tục đến quốc gia này và giới chức tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm những người sống sót tại các khu vực ven biển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của các tòa nhà bị sập ở La Guaira, Venezuela. Ảnh: AP.

Số liệu cập nhật được công bố trong bối cảnh các lực lượng cứu hộ tỏa đi khắp bang La Guaira và nhiều khu vực của thủ đô Caracas, nơi các gia đình và tình nguyện viên đã dành nhiều ngày qua để đưa người sống sót và thi thể ra khỏi đống đổ nát, đồng thời phàn nàn về tình trạng thiếu thiết bị hạng nặng và sự hiện diện hạn chế của lực lượng chức năng.

Giới chức cho biết hơn 1.600 nhân viên cứu hộ quốc tế đã có mặt tại Venezuela và nhiều đội cứu hộ khác đang trên đường tới, góp phần tăng cường nỗ lực hỗ trợ quốc tế sau trận động đất kép xảy ra hôm 24/6, kéo theo hàng trăm dư chấn.

Người dân cho biết công tác ứng phó tại một số khu vực còn chưa đồng đều, mặc dù đến ngày 27/6, máy móc hạng nặng đã được triển khai tại một số nơi ở Caraballeda và Los Corales.

Giới chức tiếp tục hạn chế việc ra vào bang La Guaira và duy trì các chốt kiểm soát trên tuyến đường chính nối Caracas với khu vực này, cho biết tình trạng ùn tắc đang làm chậm các phương tiện cứu hộ. Những người dân không thuộc các đội cứu hộ chính thức phải có giấy phép mới được đi qua các trạm kiểm soát.

Nguồn điện trên toàn khu vực đang dần được khôi phục. Hệ thống điện của Venezuela vốn đã suy yếu sau nhiều năm thiếu đầu tư và chịu tác động từ các lệnh trừng phạt kinh tế, thường xuyên gặp sự cố, khiến nhiều địa phương phải đối mặt với các đợt mất điện kéo dài nhiều giờ mỗi ngày.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ có thể vượt 10.000 người, qua đó đưa thảm họa này trở thành một trong những trận động đất gây thương vong lớn nhất tại khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua. Ảnh: BBC.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính số người thiệt mạng do hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ có thể vượt 10.000 người, qua đó đưa thảm họa này trở thành một trong những trận động đất gây thương vong lớn nhất tại khu vực Mỹ Latinh trong thế kỷ qua.

Mỹ đã gửi hàng viện trợ tới Venezuela sau thảm họa động đất. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết gói hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu USD dự kiến sẽ được công bố trong vòng một hoặc hai ngày tới, bổ sung cho khoản viện trợ 150 triệu USD mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết trước đó.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.