Venezuela đối mặt với tình trạng khẩn cấp về y tế

Một tuần sau khi trận động đất kép tàn phá Venezuela, giới chuyên gia y tế cảnh báo nước này đang đối mặt nguy cơ bùng phát khủng hoảng y tế, trong bối cảnh các ca chấn thương chưa được điều trị và nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với những người sống sót.

Giới chức Venezuela và quốc tế lo ngại khủng hoảng y tế gia tăng sau động đất. Ảnh: AFP.

Hàng nghìn người dân Venezuela vẫn phải sơ tán, sinh sống trong các khu trú ẩn tạm thời đông đúc hoặc ngủ ngoài trời do mất nhà cửa sau trận động đất ngày 24/6. Tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh xuống cấp đang làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Các tổ chức cứu trợ nhận định Venezuela đang đối mặt với một tình trạng khẩn cấp về y tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau thảm họa. WHO cho biết hệ thống y tế Venezuela đang chịu “áp lực cực lớn”, đồng thời cảnh báo nguy cơ gia tăng các bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine như sởi và bạch hầu do tỷ lệ tiêm chủng trước động đất ở mức thấp.

Trong khi đó, lực lượng cứu hộ từ hơn 20 quốc gia vẫn tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm người sống sót. Dù khả năng sống sót của người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau 48-72 giờ là rất thấp, các đội cứu hộ vẫn ghi nhận một số trường hợp được giải cứu thành công.

Venezuela đã tuyên bố quốc tang trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày 1/7 để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kép xảy ra tuần trước, khi số người tử vong tiếp tục tăng lên ít nhất 2.295 người, hơn 11.000 người bị thương và hàng chục nghìn người vẫn mất tích.

Trong khi đó, Liên hợp quốc ước tính khoảng 50.000 người vẫn chưa được xác định tung tích. Theo đánh giá sơ bộ dựa trên dữ liệu vệ tinh do Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) công bố, khoảng 58.870 công trình tại Venezuela có thể đã bị hư hại hoặc phá hủy.

Trước đó, ngày 30/6, Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi huy động 50 triệu USD để hỗ trợ lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong ba tháng tới.

Thúy Hà

Nguồn: ABC/CNN