Israel tiếp tục tấn công miền Nam Lebanon bất chấp thỏa thuận khung

Theo hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA), lực lượng Israel tiếp tục tiến hành các hoạt động quân sự tại miền nam nước này, bất chấp thỏa thuận khung Lebanon – Israel vừa đạt được với sự trung gian của Mỹ.

Khói và mảnh vỡ bốc lên sau cuộc không kích của Israel vào làng Teir Debba ở miền nam Li-băng. Ảnh: AP.

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) cho biết, các cuộc không kích và pháo kích của Israel ngày 29/6 đã đánh trúng nhiều khu vực dọc biên giới, trong đó có vùng giữa Qantara và Deir Siriane, thị trấn Haddatha (quận Bint Jbeil), cùng một số khu vực lân cận sông Litani. Ngoài ra, nhiều hoạt động của thiết bị bay không người lái cũng được ghi nhận tại các khu vực Zahrani và Ibl al-Saqi.

Quân đội Israel trước đó thông báo đã tấn công các mục tiêu của lực lượng Hezbollah, bao gồm trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa và đường hầm ngầm, với lý do đáp trả các cáo buộc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Trong một diễn biến liên quan, Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh đối với công dân đến Lebanon, vốn được áp đặt trong bối cảnh căng thẳng khu vực. Bộ Ngoại giao UAE cho biết quyết định có hiệu lực từ ngày 29/6, đồng thời khẳng định công dân UAE được phép đến Lebanon. UAE đồng thời tiếp tục duy trì một số hạn chế với Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz. Ảnh: AA.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz cùng ngày cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương gắn tiến trình ngừng bắn tại Lebanon với đàm phán về Iran, thay vì tách riêng hai hồ sơ như quan điểm của Israel. Ông Katz bày tỏ lấy làm tiếc về cách tiếp cận này, song cho rằng điều đó phản ánh lợi ích chiến lược của Washington.

Ông Katz khẳng định, Israel không có tham vọng lãnh thổ tại Lebanon nhưng sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự cho đến khi lực lượng Hezbollah bị giải giáp hoàn toàn. Ông cũng cho biết phần lớn khu vực biên giới đã bị phá hủy, khoảng 200.000 người dân sơ tán chưa thể trở về, đồng thời cảnh báo khả năng mở rộng các hoạt động quân sự nếu căng thẳng tiếp diễn.

Minh Phương

Nguồn: Tân Hoa Xã, The Chosun.