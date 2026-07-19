Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng tại xã Thạch Quảng

Ngày 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đi kiểm tra hiện trường vụ tai nạn lao động khiến 5 người tử vong, 2 người bị thương tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, xã Thạch Quảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường (thứ hai từ phải sang) kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường (thứ tư từ phải sang) chỉ đạo tại hiện trường.

Sau khi kiểm tra thực tế hiện trường vụ tai nạn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương điều tra toàn diện hoạt động của trang trại, từ công tác quy hoạch, xây dựng, thi công đến việc chấp hành các quy định về môi trường, xử lý nước thải; đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn cho người lao động đang làm việc tại trang trại cũng như lực lượng tham gia điều tra, khắc phục sự cố.

Đối với khu vực hầm biogas và các hố chứa chất thải, lực lượng làm nhiệm vụ phải được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ, mặt nạ phòng độc nhằm bảo đảm an toàn.

Đối với đàn lợn khoảng 150.000 con đang nuôi tại trang trại, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với doanh nghiệp triển khai ngay việc phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi để bảo đảm an toàn cho đàn lợn.

Doanh nghiệp phải rà soát số lượng lợn thịt đã đủ điều kiện xuất chuồng để tổ chức tiêu thụ ngay. Sau khi hoàn thành việc xuất bán, các cơ quan chức năng sẽ đánh giá lại toàn bộ điều kiện an toàn của trang trại trước khi xem xét cho phép tái đàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong và các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026, anh Bùi Văn Vệ là công nhân của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa thực hiện công việc sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của công ty. Trong quá trình làm việc, anh Vệ bị rơi xuống hố và có biểu hiện bị ngạt, khó thở.

Phát hiện sự việc, anh Trương Văn Lâm cùng một số công nhân khác lần lượt xuống cứu người và cũng có biểu hiện bị ngạt, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cẩm Thủy.

Đến sáng 19/7, có 5 nạn nhân đã tử vong.

Hải Đăng