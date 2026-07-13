Thông điệp mạnh mẽ

Tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, nhưng cũng sẽ xem xét, kiên quyết thu hồi dự án chủ đầu tư chậm triển khai xây dựng hạ tầng, hoặc chậm chuyển kinh phí giải phóng mặt bằng cho địa phương trong thời gian dài.

Tinh thần ấy được Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh tại hội nghị giao ban tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2026 vừa diễn ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng nhấn mạnh sẽ đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các sở, ngành, địa phương để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ do lỗi chủ quan từ phía cơ quan Nhà nước.

Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 49 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang triển khai, với tổng diện tích khoảng 1.741,67ha. Đây là con số được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cũng như góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng “hai con số” của tỉnh trong nhiệm kỳ 2025-2030. Tuy nhiên, hiện có những dự án cụm công nghiệp đang gặp vướng mắc, chậm tiến độ do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn kéo dài; việc cho thuê đất, xác định giá đất cụ thể, giao đất và hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng mất nhiều thời gian.

Những vướng mắc này phần do năng lực, thái độ, trách nhiệm của nhà đầu tư, phần do ý thức, tâm thế nhập cuộc, trách nhiệm thực thi công vụ của chính quyền địa phương nơi có dự án còn hạn chế. Những vướng mắc này nếu không được đồng thuận tháo gỡ, không chỉ chủ đầu tư chịu thiệt, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến cơ hội việc làm của người dân, mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.

Trước đó, ngày 24/6, làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, nổi lên là công tác xác định giá đất trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn; việc giải quyết một số hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai còn chậm. Nhất là, còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm ở một số khâu, một số thời điểm trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chủ động tham mưu cho tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển. Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; nâng cao chất lượng công tác định giá đất, bảo đảm khách quan, sát thực tế, đúng quy định pháp luật. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Như vậy, quan điểm về xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai của tỉnh là kiên quyết, nhất quán. Tinh thần mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh truyền đi là thông điệp rất mạnh mẽ, cứng rắn, cho thấy quyết tâm cao của tỉnh nhằm đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật về đất đai cũng như minh bạch môi trường đầu tư.

Tinh thần ấy cần phải được các xã, phường có dự án cụm công nghiệp và các sở, ngành liên quan khẩn trương, chủ động triển khai các nhiệm vụ, phần việc được giao, tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai dự án.

Về phương diện chủ đầu tư, phải tập trung nguồn lực tổ chức thi công hạ tầng kỹ thuật dự án; kêu gọi, thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Không phải được giao đất rồi thì làm gì cũng được gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh, làm lãng phí nguồn lực đất đai.

Những điểm nghẽn liên quan đến đất đai được xem là “nút thắt của nút thắt”, nhưng không vì khó mà bỏ, mà chùn bước.

Thái Minh