Xích lại gần nhau hơn

Khu phố nơi tôi ở từng xảy ra một vụ ẩu đả, nhiều người hốt hoảng nói: Gọi cho công an đi.

Nhưng rồi cũng chẳng ai biết phải gọi thế nào. Số máy của cảnh sát khu vực không ai nhớ. Số máy trực ban công an phường càng không nhớ. Một người dân phải chạy xe lên tận trụ sở công an phường để báo. Cũng may là khoảng cách không xa, sau đó cán bộ công an phường có mặt, vụ việc được giải quyết.

Sự việc dù không đi quá xa, nhưng cho thấy “khoảng cách” giữa người dân và công an ở thời điểm ấy khá xa.

Một chuyện khác, lần tôi phải thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc chức năng của công an phường. Tôi muốn tìm địa điểm gần nhất nhưng lại không biết, dù trước đó tôi từng tiếp cận thông báo của công an phường về những địa chỉ tiếp dân.

Tôi hỏi, người thì lắc đầu, có người lại nói hình như ở chỗ nọ, chỗ kia. Thế là tôi đành phải xuống tận trụ sở chính của công an phường.

Đó là biểu hiện cụ thể của việc người dân “mù thông tin”. Điều đó cũng cho thấy dù cơ quan công an đã tạo ra nhiều tiện ích cả về không gian, thời gian, để người dân có thể dễ dàng, thuận tiện giao tiếp với lực lượng công an nhằm giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, nhưng nhiều khi với sự vô tâm, nhiều người vẫn lúng túng.

Khoảng cách giữa lực lượng công an và người dân phải gần hơn nữa, nhanh hơn nữa, để công an có thể phục vụ người dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Một ứng dụng “Công an số” hoàn toàn miễn phí vừa được Đảng ủy, UBND và Công an phường Hạc Thành phối hợp với Mobifone Thanh Hóa triển khai xây dựng nhằm tăng cường kết nối giữa người dân với lực lượng công an trên môi trường số. Thiết bị được cài đặt dễ dàng trên điện thoại thông minh.

Cả khu phố nhà tôi đọc thông tin và thở phào.

Thở phào vì nếu có xảy ra những tình huống như vài năm trước chúng tôi cũng sẽ không còn hoảng hốt. Có ứng dụng, người dân sẽ phản ứng nhanh hơn, lực lượng công an cũng sẽ có mặt nhanh hơn. Có ứng dụng tôi cũng có thể liên lạc trực tiếp với cơ quan công an về những việc mình cần.

Bởi vì, ứng dụng “Công an số phường Hạc Thành” cho phép người dân tiếp cận nhanh các thông tin về tình hình an ninh trật tự, giải đáp thắc mắc qua trợ lý ảo công an Nhân dân và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của công an phường. Ứng dụng còn cung cấp danh sách cán bộ cảnh sát khu vực và tính năng phản ánh, góp ý trực tuyến, giúp người dân ở bất cứ đâu cũng có thể kết nối trực tiếp và trực tuyến với lực lượng công an khi cần thiết. Ứng dụng sẽ tạo kênh tương tác nhanh chóng, thuận tiện giúp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Việc đưa ứng dụng “Công an số phường Hạc Thành” vào vận hành cho thấy một bước chuyển về công nghệ, khẳng định quan điểm xuyên suốt lấy người dân làm trung tâm phục vụ, hướng tới xây dựng lực lượng công an gần dân, sát dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của Nhân dân.

Tôi không muốn dùng những lời lẽ lớn lao để nói về một ứng dụng số mới bước đầu vận hành. Nhưng tôi thấy rõ ràng đó là một bước tiến để khoảng cách dần được rút ngắn. Đó cũng là biểu hiện sinh động về một nền hành chính phục vụ đang được nỗ lực xây dựng ở một đơn vị rất gần người dân, và người dân cũng rất cần.

Thái Minh