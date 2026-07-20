Trung Quốc tăng tốc phát triển thuốc bằng AI, ngành dược toàn cầu trước cuộc cạnh tranh mới

Ngành dược phẩm Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu và phát triển thuốc, với tham vọng trở thành một trong những trung tâm đổi mới dược phẩm hàng đầu thế giới. Giới chuyên gia nhận định xu hướng này có thể làm thay đổi cục diện ngành dược phẩm toàn cầu.

Ngành dược phẩm Trung Quốc đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nghiên cứu và phát triển thuốc. Ảnh chụp màn hình.

Theo Wion, tổng giá trị các thương vụ hợp tác xuyên biên giới liên quan đến dược phẩm sáng tạo tại Trung Quốc đã đạt 110 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2026, mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Đây được xem là động lực để ngành dược phẩm nước này tăng tốc chuyển đổi sang mô hình nghiên cứu dựa trên AI.

Hiện thuốc của Trung Quốc chiếm khoảng 30% số loại thuốc mới đang được phát triển trên toàn cầu, chỉ đứng sau Mỹ. Tính đến cuối tháng 6, nước này đã ghi nhận 81 thương vụ hợp tác trong lĩnh vực dược phẩm sáng tạo, tương đương gần 80% tổng số giao dịch của cả năm 2025.

Các thỏa thuận tập trung vào nhiều lĩnh vực điều trị như ung thư, bệnh chuyển hóa, miễn dịch học và các bệnh thần kinh. Nhiều tập đoàn dược phẩm lớn của Mỹ và châu Âu cũng đang tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc nhằm tiếp cận các loại thuốc tiềm năng và nền tảng nghiên cứu tiên tiến.

Ngành công nghiệp dược phẩm Trung Quốc chuyển hướng sang các ứng viên dược phẩm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy làn sóng giao dịch tiếp theo. Ảnh: CSM.

AI đang thay đổi gần như toàn bộ quy trình phát triển thuốc tại Trung Quốc. Các doanh nghiệp trong nước sử dụng thuật toán, mô hình ảo và kho dữ liệu y tế quy mô lớn để thiết kế các phân tử mới, dự đoán phản ứng của bệnh nhân và sàng lọc các ứng viên thuốc triển vọng ngay từ giai đoạn đầu.

Theo giới chuyên gia, việc ứng dụng AI giúp giảm sự phụ thuộc vào phương pháp thử nghiệm truyền thống vốn tốn nhiều thời gian và chi phí. Các công nghệ như mô phỏng ảo và phân tích dự báo cũng góp phần nâng cao độ chính xác trong nghiên cứu, rút ngắn thời gian đưa thuốc mới ra thị trường và giảm chi phí phát triển.

Nếu duy trì được tốc độ phát triển hiện nay, Trung Quốc không chỉ có thể đóng góp vào thế hệ thuốc điều trị mới mà còn có khả năng định hình cách thức nghiên cứu và phát triển dược phẩm trên phạm vi toàn cầu.

Bích Hồng

Nguồn: Wion