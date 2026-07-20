Mỹ xóa tên Syria khỏi danh sách khủng bố, Damascus cải tổ toàn diện bộ máy tình báo

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa vừa tiến hành cuộc cải tổ lớn trong bộ máy an ninh và tình báo quốc gia nhằm củng cố quyền kiểm soát của chính quyền chuyển tiếp và thúc đẩy quá trình tái thiết đất nước sau nhiều năm xung đột. Đáng chú ý, việc Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa mạnh tay cải tổ diễn ra ngay sau khi Mỹ chính thức đưa nước này ra khỏi danh sách tài trợ khủng bố vào đầu tháng này.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Ảnh: Mena.

Theo Hãng thông tấn Syria (SANA), ông Anas Khattab - Bộ trưởng Nội vụ - được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức Giám đốc Cục An ninh Quốc gia, cơ quan giám sát toàn bộ các lực lượng an ninh của Syria. Trong khi đó, ông Abdul Qader Tahan được giao đứng đầu Tổng cục Tình báo, cơ quan phụ trách phản gián và đánh giá các mối đe dọa an ninh. Hai vị trí cấp phó trong hệ thống này cũng được bổ nhiệm mới.

Động thái trên được xem là một phần trong nỗ lực tái cơ cấu các cơ quan an ninh, thiết lập chuỗi chỉ huy thống nhất và tăng cường năng lực quản lý nhà nước sau khi chính quyền cũ sụp đổ.

Chính quyền của Tổng thống Ahmad al-Sharaa cho biết việc cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, tạo nền tảng cho ổn định chính trị, phục hồi kinh tế và tái thiết Syria. Đồng thời, tiến trình này cũng hướng tới cải cách các thiết chế nhà nước từng do đảng Baath kiểm soát trong nhiều thập kỷ dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad.

Bốn nhà lãnh đạo an ninh mới được bổ nhiệm tại Syria. Ảnh: newscord.

Cuộc cải tổ nhân sự cấp cao này diễn ra trong bối cảnh vị thế quốc tế của Damascus đang ghi nhận những chuyển biến lớn. Đầu tháng này, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố, sau các cam kết không hỗ trợ khủng bố quốc tế từ phía chính phủ của ông Sharaa. Cuộc cải tổ tình báo chính là bước đi cụ thể hóa cam kết đó. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đánh giá động thái này mở ra “một chương mới”, giúp dỡ bỏ các rào cản để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, Syria cần tới hơn 216 tỷ đô la Mỹ để thực hiện công cuộc tái thiết đất nước sau hơn một thập kỷ xung đột tàn khốc. Việc ổn định nhân sự an ninh lần này là điều kiện tiên quyết để Damascus xây dựng lại lòng tin với các đối tác quốc tế, mở đường cho sự phục hồi kinh tế lâu dài.

Nhật Lệ

Nguồn: The Arab Weekly, Yenisafak.