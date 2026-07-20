Đức: Thủ tướng Merz bỏ ngỏ khả năng cải tổ nội các sau bê bối của đồng minh

Chính trường Đức đang trải qua những đợt sóng ngầm lớn khi Thủ tướng Friedrich Merz bỏ ngỏ khả năng cải tổ sâu rộng nội các liên bang. Động thái này diễn ra ngay sau sự từ chức đột ngột của một trong những nhân vật quyền lực nhất đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) - ông Jens Spahn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Hirunews.

Làn sóng chỉ trích bùng phát sau khi ông Jens Spahn, lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên minh bảo thủ CDU/CSU tại Quốc hội Đức, xác nhận đã đón con đầu lòng thông qua phương pháp mang thai hộ tại Mỹ. Điều đáng nói là luật pháp Đức hiện cấm hoàn toàn hình thức này, và bản thân đảng bảo thủ CDU của ông cũng luôn giữ lập trường kiên quyết phản đối mang thai hộ.

Trước áp lực đè nặng, ông Jens Spahn đã rời bỏ ghế lãnh đạo quốc hội vào ngày 19/7.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Friedrich Merz thừa nhận vụ bê bối đã gây tổn hại đến uy tín của đảng. Dù nhấn mạnh đây mới chỉ là kịch bản “giả định”, ông Merz khẳng định:“Đây có thể là một cơ hội để xem xét và đánh giá lại toàn diện thành phần của chính phủ liên bang.”

Hiện tại, vị trí lãnh đạo nhóm nghị sĩ CDU/CSU tại nghị viện đang bỏ trống. Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thorsten Frei đang là ứng cử viên sáng giá nhất để thay thế ông Spahn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thorsten Frei vào ngày 15/7/2026. Ảnh: AP.

Quyết định xử lý khủng hoảng nhanh chóng của ông Merz được xem là bước đi sống còn khi nước Đức đang tiến rất gần đến loạt cuộc bầu cử cấp bang quan trọng vào tháng 9 tới tại Saxony-Anhalt, Berlin và Mecklenburg-Western Pomerania. Đảng CDU đang đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là tại bang Saxony-Anhalt, nơi đảng cực hữu Sự lựa chọn khác cho nước Đức (AfD) đang dẫn trước và kỳ vọng sẽ lần đầu tiên giành được chiếc ghế Thủ hiến bang. Khảo sát mới nhất từ ARD-DeutschlandTrend cho thấy tỷ lệ ủng hộ của công chúng dành cho cá nhân Thủ tướng Merz hiện đang chạm đáy, với chỉ 13% người dân hài lòng với hiệu quả điều hành của ông.

Việc cải tổ nội các vào lúc này không chỉ nhằm lấp đầy khoảng trống nhân sự, mà còn là nỗ lực xoay chuyển tình thế, lấy lại lòng tin của cử tri trước khi liên minh bước vào các cuộc sát hạch cử tri đầy cam go.

Nhật Lệ

Nguồn: Euronews, Reuters.