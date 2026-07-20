Israel tiếp tục phá dỡ nhà của người Palestine, Ai Cập kêu gọi cấm hàng hóa từ các khu định cư

Trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng tiếp tục gia tăng, quân đội Israel đã ban hành hàng loạt lệnh cưỡng chế di dời và phá dỡ nhà của người Palestine ở Đông Jerusalem, trong khi Ai Cập kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) và cộng đồng quốc tế cấm nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc từ các khu định cư bất hợp pháp của Israel.

Israel phá dỡ một tòa nhà bốn căn hộ thuộc sở hữu của người Palestine ở Đông Jerusalem bị chiếm đóng vào ngày 8/7/2026. Ảnh: Aa.

Theo Chính quyền tỉnh Jerusalem, quân đội Israel đã phát 22 lệnh cưỡng chế di dời và phá dỡ nhà tại thị trấn Kafr Aqab, phía Bắc Đông Jerusalem bị chiếm đóng. Các chủ sở hữu được yêu cầu rời khỏi nhà trong vòng một tuần trước khi các công trình bị phá dỡ. Trước đó, giới chức Israel cũng đã ban hành thông báo đình chỉ xây dựng đối với khoảng 20 ngôi nhà khác tại địa phương này.

Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Israel đã đặt các khối bê tông trên tuyến đường nối hai thị trấn Beit Anan và Beit Liqya, phía Tây Bắc Đông Jerusalem, nhằm chuẩn bị lắp đặt một cổng kiểm soát quân sự mới. Theo hãng thông tấn Palestine Wafa, khu vực này thường xuyên xảy ra các cuộc đột kích của quân đội Israel, gây cản trở người dân, đặc biệt là nông dân, tiếp cận đất canh tác.

Ủy ban Kháng chiến chống Tường ngăn và Khu định cư của Palestine cho biết Israel hiện duy trì 917 chốt kiểm soát quân sự trên khắp Bờ Tây bị chiếm đóng, trong đó có 244 cổng kiểm soát được dựng lên kể từ khi xung đột tại Dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023. Theo số liệu của Palestine, các cuộc tấn công của quân đội Israel và người định cư trong giai đoạn này đã khiến ít nhất 1.181 người Palestine thiệt mạng, khoảng 13.000 người bị thương và gần 24.000 người bị bắt giữ.

Một lá cờ Israel tung bay trên khu định cư bất hợp pháp của Israel trong khu phố cổ ở Hebron thuộc Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 20/7 đã hoan nghênh quyết định của Bỉ cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel và kêu gọi các nước thành viên EU cùng cộng đồng quốc tế áp dụng các biện pháp tương tự. Cairo cho rằng đây là bước đi phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, đặc biệt là Nghị quyết 2334 của Hội đồng Bảo an, trong đó khẳng định các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng là bất hợp pháp và kêu gọi chấm dứt mọi hoạt động định cư.

Ai Cập nhấn mạnh rằng hòa bình và an ninh bền vững ở Trung Đông chỉ có thể đạt được thông qua việc chấm dứt tình trạng chiếm đóng, đồng thời bảo đảm quyền của người Palestine được thành lập một nhà nước độc lập, có chủ quyền trên cơ sở đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô. Liên hợp quốc cũng nhiều lần khẳng định các khu định cư của Israel vi phạm luật pháp quốc tế và làm suy giảm triển vọng thực hiện giải pháp hai nhà nước.

Thanh Vân

Nguồn: Trt.