Công tác chăm lo cho người có công: Bước chuyển mạnh mẽ từ quản lý hành chính sang tư duy phục vụ

Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cùng với những điều chỉnh về chính sách đang đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức thực hiện công tác chăm lo cho người có công. Thời gian qua, Thanh Hóa đã nỗ lực đổi mới tư duy, cách làm để bảo đảm mọi người có công và thân nhân người có công đều được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên (PV) Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nội Vụ.

PV: Thời gian qua, công tác chăm lo cho người có công trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận những dấu ấn nổi bật nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Có thể nói, kết quả nổi bật nhất là công tác chăm lo cho người có công trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bảo đảm mọi người có công và thân nhân người có công đều được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác này nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của toàn xã hội với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Đến nay, trên 99,9% hộ gia đình người có công trên địa bàn tỉnh có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng dân cư nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng suốt đời; 166/166 xã, phường thực hiện tốt công tác chăm lo thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho 376 nghìn lượt người có công và thân nhân người có công, với tổng kinh phí gần 1.180 tỷ đồng, bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Một dấu ấn nổi bật khác là chương trình hỗ trợ nhà ở đối với người có công. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp, đến ngày 30/6/2026, Thanh Hóa đã hoàn thành 100% kế hoạch xây mới, sửa chữa 1.142 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ; đồng thời đang tiếp tục triển khai hỗ trợ nhà ở đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà có hoàn cảnh khó khăn. Những mái ấm được hoàn thành không chỉ giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống mà còn là biểu tượng sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện sự tri ân bằng những việc làm cụ thể.

Tỉnh tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở, thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công trên địa bàn, góp phần gìn giữ các “địa chỉ đỏ”, giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngoài quà của Chủ tịch nước, tỉnh Thanh Hóa dự kiến bố trí hơn 44,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tặng quà người có công và thân nhân liệt sĩ, tăng 1,6 lần so với năm trước.

Đây không chỉ là kết quả của việc bảo đảm đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định mà còn là để mỗi người có công, thân nhân người có công đều cảm nhận được sự quan tâm, trách nhiệm và tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đó cũng là thước đo quan trọng về chất lượng thực hiện chính sách và là mục tiêu xuyên suốt của công tác người có công trong giai đoạn hiện nay.

PV: Trong bối cảnh xây dựng nền hành chính phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, người có công và thân nhân người có công kỳ vọng các thủ tục hành chính sẽ ngày càng nhanh gọn, thuận tiện và minh bạch hơn. Ngành nội vụ đã tập trung vào những giải pháp nào để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm người có công được tiếp cận các chính sách nhanh nhất, thuận lợi nhất, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Trong bối cảnh xây dựng nền hành chính phục vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số, quan điểm xuyên suốt của tỉnh Thanh Hóa là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phục vụ, bảo đảm mọi người có công và thân nhân người có công được tiếp cận chính sách nhanh, thuận lợi, minh bạch và đầy đủ hơn.

Thực tế, công tác xác nhận và giải quyết chế độ đối với người có công vẫn còn những khó khăn do yếu tố lịch sử. Nhiều hồ sơ thiếu giấy tờ gốc, thông tin chưa thống nhất hoặc phải xác minh qua nhiều cơ quan, địa phương. Tuy nhiên, với quan điểm không để người có công đủ điều kiện mà không được thụ hưởng chính sách, Sở Nội vụ luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương rà soát, đối chiếu, tháo gỡ từng trường hợp cụ thể, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người có công.

Đến nay, Sở Nội vụ đã hoàn thành số hóa gần 383.000 hồ sơ, với hơn 3.822.000 trang tài liệu người có công, phục vụ công tác quản lý, khai thác và sử dụng của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đã nhập thông tin 62.819/63.542 hồ sơ người có công, đạt 98,86%, tiến tới hoàn thiện cơ sở dữ liệu số về người có công theo lộ trình của Chính phủ.

Trên cơ sở dữ liệu đã được số hóa, hồ sơ người có công tiếp tục được làm sạch, rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên về thông tin đối tượng, chế độ hưởng và tình hình biến động, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác và đồng bộ. Qua đó, công tác quản lý, theo dõi đối tượng, giải quyết chế độ, chính sách và tổng hợp báo cáo ngày càng khoa học, chính xác, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong tình hình mới.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực người có công được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy trình. Người dân có thể dễ dàng tra cứu, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử ngày càng tăng, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết, giảm chi phí đi lại và nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, 100% văn bản, quyết định giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công hiện được xử lý trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số và trao đổi thông qua Hệ thống quản lý văn bản theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giảm thời gian xử lý công việc, tiết kiệm chi phí hành chính, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành và tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết chế độ, chính sách.

Trong lĩnh vực chi trả trợ cấp ưu đãi, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số theo chủ trương của Chính phủ. Đến nay, 100% đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng trên địa bàn tỉnh đã được chi trả thông qua tài khoản cá nhân, bảo đảm công khai, minh bạch, chính xác, an toàn và thuận tiện; đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình chi trả, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

PV: Thưa ông, trong bối cảnh đời sống xã hội ngày càng phát triển, mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội hiện đại đặt ra những yêu cầu, đòi hỏi mới. Sở Nội vụ đã có những giải pháp cụ thể nào để công tác chăm lo cho người có công, thân nhân người có công không chỉ dừng ở việc thực hiện đúng - đủ mà trở thành một nguồn lực tinh thần, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, có sức lan tỏa và thu hút cả xã hội cùng tham gia?

Ông Nguyễn Văn Chiến: Chính sách chăm lo cho người có công không mang tính thời điểm mà là trách nhiệm chính trị và tình cảm được thực hiện thường xuyên, liên tục của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, thể hiện truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công; lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; rà soát, chuẩn hóa hồ sơ, phục vụ đối chiếu, giám định ADN, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; tiếp tục đầu tư tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, để những “địa chỉ đỏ” thực sự trở thành không gian giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” trong các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tôi tin rằng, khi chính sách được thực hiện bằng trách nhiệm, sự tận tâm và sự chung tay của cả cộng đồng thì công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho người có công sẽ không chỉ dừng lại ở việc thực hiện chế độ, chính sách mà trở thành một giá trị văn hóa, lan tỏa tinh thần tri ân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp nối truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

Hương Thảo (thực hiện)