Ngoại trưởng Mỹ: Iran muốn sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây áp lực trong cuộc xung đột

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran đang cố gắng sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây áp lực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ các tuyến đường vận tải quốc tế.

Ngày 19/7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran đang cố gắng sử dụng eo biển Hormuz như một công cụ gây áp lực trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Ảnh: The Korea Herald.

Phát biểu với các phóng viên trước khi khởi hành đến Philippines để tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ông Rubio nói: “Rõ ràng là Iran, ít nhất là một số người ở Iran, muốn kiểm soát eo biển và sử dụng nó như một đòn bẩy gây áp lực với thế giới”.

Ông nói thêm rằng trong khi Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các bước cần thiết để đảm bảo an ninh thương mại hàng hải toàn cầu, các quốc gia khác nên đóng góp nhiều hơn bằng cách cung cấp hỗ trợ tài chính hoặc nguồn lực quân sự để giúp chia sẻ trách nhiệm. Ông nói rằng Washington sẵn sàng tìm kiếm giải pháp ngoại giao với Iran, và nếu ngoại giao thất bại, tình hình sẽ không có lợi cho Tehran. Ngoại trưởng Mỹ cũng khẳng định rằng người Iran đang phát đi tín hiệu thể hiện mong muốn đàm phán với Mỹ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 19/7 tuyên bố Iran sẽ chấm dứt cuộc chiến với Mỹ khi nước này giành được “thế thượng phong trên chiến trường”. Ảnh: APA.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nhà nước ngày 19/7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Iran sẽ chấm dứt cuộc chiến với Mỹ khi nước này giành được “thế thượng phong trên chiến trường”. Trả lời hãng thông tấn IRNA, ông Araghchi nhấn mạnh: “Việc kết thúc chiến tranh có thể đạt được bằng một chiến thắng quân sự tuyệt đối hoặc thông qua đàm phán. Thời điểm thích hợp để đàm phán chính là khi các bạn đã đạt được những thành quả đáng tin cậy trên chiến trường cũng như về mặt chiến lược quân sự.”

Ngoại trưởng Iran cho biết các nhà hoạch định chính sách phải liên tục cân nhắc xem việc tiếp tục chiến tranh sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn hay sẽ khiến đất nước phải gánh chịu những tổn thất lớn hơn về con người và lợi ích quốc gia. Ông Araghchi khẳng định: “Bất chấp một số tổn thất, chúng tôi đã vươn lên trở thành một nhân tố quốc tế có vai trò quyết định trong cuộc chiến này và chứng minh được sức mạnh của hệ thống”.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera.