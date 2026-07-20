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Kazakhstan lên án các vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

Lê Hà.
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ Ngoại giao Kazakhstan vừa lên án các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu dân sự vận chuyển dầu thô thông qua hệ thống đường ống của Liên danh Đường ống Caspi (Caspian Pipeline Consortium - CPC) trên Biển Đen, cho rằng các vụ việc này gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của Kazakhstan và đe dọa an ninh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Kazakhstan lên án các vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

Bộ Ngoại giao Kazakhstan vừa lên án các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào các tàu dân sự vận chuyển dầu thô thông qua hệ thống đường ống của Liên danh Đường ống Caspi (Caspian Pipeline Consortium - CPC) trên Biển Đen, cho rằng các vụ việc này gây tổn hại đến lợi ích kinh tế của Kazakhstan và đe dọa an ninh chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Kazakhstan lên án các vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

Kazakhstan lên án các vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen. Ảnh: Sputnik India.

Trong tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Kazakhstan cho biết các vụ tấn công xảy ra vào ngày 17 và 19/7 nhằm vào các tàu chở dầu hoạt động thông qua cơ sở hạ tầng của CPC; đây là hành động “không thể chấp nhận được” vì xâm phạm lợi ích kinh tế của Kazakhstan, đồng thời cho rằng các vụ việc có nguy cơ làm gián đoạn thị trường năng lượng quốc tế, hoạt động thương mại hợp pháp cũng như an toàn của các tuyến vận tải và logistics toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan cũng cho biết cơ chế trao đổi thông tin đã được các bên thống nhất trước đó đối với các tàu dân sự đi vào Biển Đen để bốc xếp dầu tại các cảng của CPC đã không được tuân thủ, khiến thủy thủ đoàn các tàu dân sự phải đối mặt với nhiều rủi ro.

Kazakhstan kêu gọi chấm dứt ngay các vụ tấn công, đồng thời đề nghị các nước đối tác có biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu khí của nước này và lên án các hành động nhằm vào tàu dân sự. Astana cho biết đang đánh giá thiệt hại và bảo lưu quyền sử dụng các cơ chế theo luật pháp quốc tế, bao gồm khả năng yêu cầu bồi thường nếu cần thiết.

Kazakhstan lên án các vụ tấn công tàu chở dầu trên Biển Đen

Các vụ tấn công xảy ra vào ngày 17 và 19/7 nhằm vào các tàu chở dầu hoạt động thông qua cơ sở hạ tầng của CPC. Ảnh: dknews.kz.

Trước đó, CPC thông báo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào cảng xuất khẩu dầu của liên danh gần thành phố Novorossiysk đã buộc hoạt động bốc xếp dầu phải tạm dừng. Theo CPC, hai tàu chở dầu bị tấn công ngày 19/7 và một tàu khác bị tấn công ngày 17/7, gây hỏa hoạn nhưng không ghi nhận thương vong hay sự cố tràn dầu.

Đến nay, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận về các vụ việc trên. Trước đó, Kiev nhiều lần tuyên bố các mục tiêu tấn công của nước này tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ chiến dịch quân sự của Nga.

Lê Hà.

Nguồn: Anadolu Agency; Bộ Ngoại giao Kazakhstan; Caspian Pipeline Consortium (CPC).

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