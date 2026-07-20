Giữa lo ngại an ninh, chuyên cơ "Air Force One" mới của Tổng thống Trump được xác nhận sẽ nâng cấp khẩn cấp

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức lên tiếng xác nhận chiếc siêu chuyên cơ Boeing 747-8 do chính phủ Qatar trao tặng sẽ bước vào giai đoạn nâng cấp toàn diện ngay trong tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên trước khi lên chiếc chuyên cơ Air Force One mới được Qatar tặng tại căn cứ không quân Joint Base Andrews ở Maryland vào ngày 1/7. Ảnh: Straitstimes.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế liên tục dấy lên những lo ngại sâu sắc về lỗ hổng an ninh và hệ thống phòng vệ tên lửa trên chiếc máy bay này.

Ngày 19/7, ngay sau khi trở về Washington từ trận chung kết World Cup 2026, Tổng thống Donald Trump đã trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu chiếc Air Force One mới có thiếu các hệ thống phòng thủ tên lửa hay không. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định chiếc máy bay “có rất nhiều năng lực”, đồng thời cho biết khoảng một tháng nữa máy bay sẽ được đưa đi nâng cấp lên “mức tối đa”. Quá trình này dự kiến kéo dài khoảng một tháng.

Không quân Mỹ hiện chưa phản hồi đề nghị bình luận về phát biểu này.

Tổng thống Mỹ bắt đầu sử dụng chiếc Boeing 747 này từ ngày 1/7, sau khi chiếc máy bay được tiếp nhận từ Qatar vào năm ngoái và trải qua quá trình cải tạo khẩn trương để đảm nhiệm vai trò chuyên cơ tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump không nêu cụ thể những nâng cấp nào, nhưng cho biết chuyên cơ Air Force One sẽ sớm được nâng cấp trước khi trở lại hoạt động. Ảnh: TRT.

Tuy nhiên, trong chuyến công du từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Vương quốc Anh hôm 8/7, nhà lãnh đạo Mỹ bất ngờ không sử dụng chiếc Air Force One mới. Thay vào đó, ông di chuyển trên chiếc Air Force One cũ tới London, giải thích rằng đó là để “gợi lại những kỷ niệm xưa”, trước khi dùng máy bay mới để trở về Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: TRT, The New York Times.