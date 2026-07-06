Tạo bản hòa ca về tinh thần tự nguyện

Đất đai là nguồn lực quan trọng giúp kiến thiết các dự án hạ tầng thúc đẩy kinh tế - xã hội. Nhưng điều đó chỉ trở nên có ý nghĩa thực sự khi nguồn lực này được giải phóng sớm, nhanh chóng khơi thông để tạo ra những mặt bằng sạch giúp cho các dự án được triển khai thuận lợi.

Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn nhiều dự án chưa thể triển khai theo kế hoạch, cùng với đó là những dự án chậm tiến độ vì lý do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Những điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án hiện nay được ví là “nút thắt của nút thắt”, làm kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế.

Có thể kể đến những dự án hiện đang “dậm chân tại chỗ” vì vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng như Dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Hà Trung (cũ) đến trung tâm thị xã Bỉm Sơn (cũ), có mức đầu tư lên đến 500 tỷ đồng.

Sau hơn 4 năm triển khai, dự án mới đạt khoảng 35% khối lượng. Vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng khiến nhiều hạng mục phải dừng thi công. Trên công trường dự án nhà thầu đã rút hết máy móc, phương tiện, nhân lực thi công. Thay cho dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2024, dự án đã phải gia hạn hoàn thành đến năm 2027.

Khác hẳn với bức tranh tối màu này, một dự án đường giao thông khác trên địa bàn phường Ngọc Sơn đang đem đến sự tươi mới về tinh thần tự nguyện. Dù chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, nhưng 24 hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh Chợ Kho - Minh Thọ (ĐT.525), đoạn từ phường Ngọc Sơn đến cầu Đò Trạp có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 15.095m2 đã đồng thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình khởi công sớm hơn kế hoạch.

Những dự án hạ tầng là những lát cắt khác nhau. Trong triển khai dự án, cách nhập cuộc, ứng xử của những chủ thể cũng khác nhau, nhưng đều có một đích đến là kiến thiết hạ tầng nhanh chóng, đúng mục đích. Những hạ tầng ấy được triển khai nhanh hay chậm, tiết kiệm hay lãng phí, tạo ra hình ảnh đẹp hay xấu đối với nhà đầu tư, phụ thuộc vào kỷ luật, tiến độ của việc triển khai dự án. Trong đó, công tác giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng nhất, một trong những việc khó nhất.

Tấc đất được ví là tấc vàng, vì thế nhiều người thường lấy đất để làm phương tiện “đánh đu” với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương nhằm hưởng lợi riêng. Trong quá trình triển khai dự án ĐT.525 cho thấy không chỉ chính quyền, các đoàn thể, cơ quan chức năng của địa phương đã làm tốt nhiệm vụ, mà chủ nhân của những diện tích đất thuộc diện giải phóng mặt bằng cũng đã làm rất tốt nghĩa vụ của mình: Đó là tuân thủ pháp luật về đất đai và biết hy sinh vì lợi ích lớn.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện còn rất nhiều dự án đang triển khai và tương lai sẽ còn thêm nhiều dự án nữa cần phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Công tác giải phóng mặt bằng dự án ĐT.525 không chỉ giúp khơi thông “mạch máu” giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế ở Khu Kinh tế Nghi Sơn, mà còn đem đến một cảm hứng rất lớn. Đó là một bài ca về tinh thần tự nguyện, cần được nhân rộng, lan tỏa thành một bản hòa ca.

Thái Minh