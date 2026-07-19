Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường viếng các nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Chiều 19/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến viếng, động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, xã Thạch Quảng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường cùng đoàn công tác đã đến viếng các nạn nhân, gồm: anh Bùi Văn Vệ; anh Trương Văn Lâm và anh Bùi Văn Tuyên, đều ở xã Điền Quang.

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trước mất mát to lớn và gửi lời chia buồn chân thành đến thân nhân các nạn nhân.

Đồng chí mong các gia đình nén đau thương, lo chu toàn hậu sự cho người đã khuất, đồng thời sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường thắp hương tưởng niệm nạn nhân.

Chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương cùng Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, kịp thời hỗ trợ về vật chất và tinh thần, giúp các gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, từ vụ việc đau lòng này, các doanh nghiệp cần nghiêm túc rà soát quy trình sản xuất, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động cho người dân và người lao động nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Cũng trong ngày 19/7, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và viếng nạn nhân Nguyễn Văn Thiết, ở xã Thạch Bình.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên gia đình và viếng nạn nhân Nguyễn Văn Thiết.

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7, trong quá trình sửa chữa điện tại khu vực bể lọc phân của trang trại chăn nuôi thuộc Công ty TNHH DABACO Thanh Hóa, một công nhân bị rơi xuống hố và có biểu hiện ngạt khí. Phát hiện sự việc, nhiều công nhân khác lần lượt xuống ứng cứu nhưng cũng bị ngạt. Vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 2 người bị thương. Hiện, hai nạn nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.

Lê Hợi - Xuân Sơn