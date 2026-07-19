Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp triệt phá 4 chuyên án cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026

Khi Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 đi vào những trận đấu cuối cùng đầy kịch tính, cũng là lúc tội phạm đánh bạc trên không gian mạng gia tăng hoạt động. Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ đồng loạt ra quân, liên tiếp triệt xóa nhiều chuyên án, đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với quy mô lớn.

Các đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Chỉ tính từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Điển hình, từ phản ánh của quần chúng Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự đã điều tra làm rõ, triệt phá đường dây cá độ quy mô lớn qua các trang web cá độ trên mạng.

Tại Thanh Hóa, đối tượng Vũ Văn Phương, trú tại phường Nguyệt Viên đã mua tài khoản thành viên Member (có 1000 điểm trong tài khoản) từ Nguyễn Đăng Thành ở TP Hồ Chí Minh để tổ chức cho các con bạc cá độ bóng đá. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an làm rõ đối tượng cung cấp cho Thành là Nguyễn Thế Nam ở TP Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng đã móc nối qua Telegram với một đối tượng khác hiện đang ở Australia để lấy tài khoản đánh bạc và hưởng tiền hoa hồng.

Ngày 13/7, nhiều đối tượng chân rết khác trong đường dây này tại TP Hồ Chí Minh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra đầu thú và thành khẩn khai báo hành vi phạm tội.

Tiếp đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một đường dây tổ chức cá độ bóng đá do các đối tượng Đinh Viết Hoàng và Huỳnh Tấn Tài trú tại TP. Huế thiết lập thông qua việc đặt hạn mức 11 tài khoản đại lý cấp 2. Tài khoản này sau đó được chia nhỏ xuống cấp 3 cho các đối tượng khác sử dụng với hạn mức lên đến 10.000 USD. Đường dây này đã lan rộng ra địa bàn tỉnh Thanh Hóa thông qua một đối tượng khác và lôi kéo các đối tượng Đỗ Xuân Tùng, Doãn Văn Sơn, Phạm Tuấn Anh trú tại xã Cẩm Thủy và xã Thạch Quảng tham gia sát phạt với số tiền trên 5 triệu đồng mỗi trận.

Ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt xóa chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Cầm đầu là Nguyễn Thiện Bình, thông qua mạng Internet, đối tượng này đã mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm mục đích cấp tài khoản Member cho các con bạc. Bình đã cấp tài khoản cho Trịnh Đức Hùng với hạn mức 300 USD/ngày (tỷ giá 100.000 đồng/1 USD) và Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.

Mới đây nhất, ngày 18/7 Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh phá chuyên án về đấu tranh với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá do Nguyễn Sơn Tùng và Nguyễn Thế Tuấn Anh, cùng trú tại phường Hạc Thành cầm đầu.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ 8 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc gồm: Nguyễn Sơn Tùng, Nguyễn Thế Tuấn Anh, Cao Thái Sơn, Nguyễn Đức Độ, cùng trú tại phường Hạc Thành; Lê Thành Nhân, trú tại xã Hoằng Xuyên, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Đức Phú, Trương Văn Châu, cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hồng Hà, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội.

Đối tượng Nguyễn Sơn Tùng tại cơ quan Công an

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án.

Dù giải đấu World Cup 2026 sắp kết thúc, nhưng lực lượng Công an Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ không gian mạng để đấu tranh quyết liệt với tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, bảo đảm bình yên cho Nhân dân.

Lê Quỳnh