Bất chấp đàm phán, Israel tiếp tục không kích vào các thị trấn phía nam Lebanon

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định, đất nước ông sẽ không nhượng bộ về chủ quyền trong các cuộc đàm phán đang diễn ra với Israel. Trong khi đó, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mới ở miền Nam Lebanon.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun phát biểu trong phiên họp nội các tại dinh tổng thống ngày 4/12/2025. Ảnh: NNA.

Một ngày sau phiên họp đầu tiên của các cuộc đàm phán tại Naqoura, tây nam Lebanon, cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ có sự tham dự của các quan chức Israel và Lebanon, trong đó Lebanon tập trung vào các hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel và Nghị quyết 1701 của Liên hợp quốc, ông Aoun đã nêu ra các mục tiêu của Lebanon trong phiên họp nội các tại dinh tổng thống.

Theo tuyên bố của Phủ Tổng thống Lebanon, ông Aoun đã chỉ thị cho cựu Đại sứ Lebanon tại Mỹ Simon Karam - đặc phái viên dân sự dẫn đầu phái đoàn Lebanon tập trung vào việc chấm dứt các cuộc xâm nhập của Israel, đảm bảo phân định biên giới và trả tự do cho các tù nhân.

Ông Aoun cho biết hợp tác kinh tế hay thỏa thuận hòa bình không nằm trong nhiệm vụ hiện tại của ủy ban giám sát ngừng bắn. Ủy ban này, được thành lập sau lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon vào tháng 11 năm ngoái, bao gồm đại diện từ Mỹ, Pháp, Lebanon, Israel và lực lượng Liên Hợp Quốc.

Ông Aoun nói phiên họp đầu tiên của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel chưa mang lại kết quả lớn, nhưng “đã mở đường cho phiên tiếp theo” dự kiến nối lại vào ngày 19/12, đồng thời nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận không nhằm vào bất kỳ nhóm cụ thể nào.

Một nhân viên cứu hộ kiểm tra các tòa nhà bị phá hủy bởi các cuộc không kích của Israel tại thị trấn Jbaa, miền nam Lebanon, ngày 4 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trong khi đó, chiều ngày 4/12, không quân Israel đã tấn công các tòa nhà tại bốn thị trấn ở miền Nam Lebanon. Theo một nguồn tin tình báo của quân đội Lebanon, bốn tòa nhà đã bị phá hủy và khoảng 20 ngôi nhà lân cận bị hư hại. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành một loạt không kích tại miền Nam Lebanon, đánh trúng “nhiều” kho chứa vũ khí của Hezbollah khoảng một giờ sau khi phát cảnh báo sơ tán cho hai làng gần đó.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah do Mỹ và Pháp làm trung gian đã có hiệu lực từ tháng 11/2024. Bất chấp lệnh ngừng bắn, Israel vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công gần thường xuyên tại miền Nam Lebanon, với tuyên bố nhắm vào các hoạt động của Hezbollah.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.