Không để Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa lỡ nhịp mùa giải mới

Liên quan đến việc giải quyết các khó khăn của Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa trong bối cảnh đơn vị chủ quản vừa có văn bản đề nghị trả lại đội bóng do hạn chế về nguồn lực tài chính, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong khẳng định: Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành có liên quan sẽ nỗ lực hết sức, tìm mọi giải pháp để duy trì hoạt động của câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa; đồng thời thúc đẩy đội bóng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, xứng đáng với truyền thống, niềm tin và tình yêu của người hâm mộ xứ Thanh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong chủ trì buổi làm việc

Chiều 19/7, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, để thảo luận phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho câu lạc bộ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đại diện các phòng chuyên môn dự buổi làm việc

Thành viên Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa dự buổi làm việc

Những khó khăn của đội bóng đá Thanh Hóa xuất hiện từ tháng 8/2025, chủ yếu liên quan đến các vấn đề về tài chính, dẫn đến thiếu hụt lực lượng. Có thời điểm, toàn đội bóng chỉ còn 14 cầu thủ đủ khả năng thi đấu, nhưng thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vẫn đoàn kết, nỗ lực để trụ hạng thành công.

Đến nay, đội bóng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cấp giấy phép tham dự Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank V. League mùa giải 2026 - 2027 và đã hội quân. Tuy nhiên, đội bóng vẫn chưa thể bắt tay ngay vào tập luyện chuyên môn do những vướng mắc liên quan đến việc chuyển giao và tương lai của đội vẫn chưa được giải quyết.

Đại diện Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa báo cáo về tình hình tài chính và khả năng duy trì hoạt động của CLB bóng đá Đông Á Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực bền bỉ của Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, ban huấn luyện và các cầu thủ trong thời gian qua.

Khẳng định quyết tâm không để đội bóng giải thể, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương bảo đảm điều kiện ăn, nghỉ, sinh hoạt, tập luyện cho ban huấn luyện và cầu thủ; đồng thời rà soát các thủ tục, nghĩa vụ, quyền lợi liên quan để chuẩn bị phương án chuyển giao phù hợp. Mục tiêu là đưa đội bóng sớm trở lại guồng tập luyện trước mùa giải mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về lâu dài, tỉnh đang tiếp tục kết nối, vận động doanh nghiệp có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị và tâm huyết tiếp nhận đội bóng. VFF sẽ hỗ trợ tư vấn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và kết nối các nguồn lực xã hội hóa. Đây là hướng đi không chỉ nhằm giải quyết khó khăn của một mùa giải, mà còn từng bước xây dựng hệ sinh thái bóng đá đồng bộ từ phong trào, đào tạo trẻ đến bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh.

Tuyết Hạnh - Việt Đức