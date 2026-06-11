Iran và Mỹ đụng độ trên biển, Tehran tuyên bố đóng hoàn toàn Eo biển Hormuz

Các cuộc đụng độ đã nổ ra vào sáng sớm thứ Năm ngày 11/6 giữa lực lượng Iran và Mỹ tại vùng biển Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, trong bối cảnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự chủ chốt của Iran, tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya, cơ quan chỉ huy quân sự chủ chốt của Iran tuyên bố phong tỏa hoàn toàn Eo biển Hormuz. Ảnh: NurPhoto.

Các báo cáo ban đầu cho biết các tàu của Mỹ hoạt động gần Eo biển Hormuz đã trở thành mục tiêu của tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng vũ trang Iran phóng đi.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin, các tiếng nổ cũng được ghi nhận tại các huyện Sirik và Minab cùng thành phố cảng Bandar Abbas thuộc tỉnh Hormozgan, cũng như trên các đảo Qeshm và Hengam. Trong khi đó, các hệ thống phòng không đã được kích hoạt ở khu vực phía Tây thủ đô Tehran và tại tỉnh Fars ở miền Nam Iran.

Sau các vụ việc trên, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết Eo biển Hormuz đã được đóng hoàn toàn đối với mọi loại tàu thuyền, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại, do các mối đe dọa an ninh trên tuyến đường thủy này.

Bộ Chỉ huy này cho rằng quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục có các “hành động thù địch” và tiến hành các cuộc tấn công trước đó trong ngày tại tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran. Cơ quan này đồng thời cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách đi qua eo biển sẽ trở thành mục tiêu tấn công.

Những diễn biến trên xảy ra sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo trên nền tảng mạng xã hội X rằng lực lượng của họ đã bắt đầu tiến hành các “đợt không kích phòng vệ bổ sung” nhằm vào nhiều mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran từ 17 giờ 15 phút ngày 10/6 theo giờ miền Đông nước Mỹ (4 giờ 15 phút ngày 11/6 theo giờ Việt Nam). Theo CENTCOM, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả những hành động “tấn công vô cớ và liên tục” của Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 10/6 tuyên bố quân đội Mỹ sẽ tiến hành oanh kích các “cơ sở then chốt” bên trong Iran nhằm thúc đẩy nước này đạt được một thỏa thuận với Washington, đồng thời cáo buộc các nhà đàm phán Iran liên tục trì hoãn và đối phó với phía Mỹ. Ảnh: Theaustralian.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ ở thành phố Tampa, bang Florida, rằng quân đội Mỹ sẽ tiến hành oanh kích các “cơ sở then chốt” bên trong Iran trong đêm. Ông Hegseth nói: “Bộ Tư lệnh Trung tâm tối nay sẽ rất bận rộn, bởi Tổng thống Trump đã nói rằng chúng ta sẽ giáng đòn mạnh vào Iran và chúng ta thực sự sẽ làm như vậy”.

Ông cũng cho biết động thái của Mỹ nhằm thúc đẩy Iran đạt được một thỏa thuận với Washington, đồng thời cáo buộc các nhà đàm phán Iran liên tục trì hoãn và đối phó với phía Mỹ. Ông nói: “Nếu chúng ta cần dùng bom đạn để đàm phán, thì chúng ta sẽ dùng bom đạn để đàm phán”.

Sáng 10/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran trong ngày và cuộc tấn công này sẽ “rất dữ dội”. Trước đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội rằng Iran đã “mất quá nhiều thời gian để đàm phán về một thỏa thuận vốn sẽ rất có lợi cho họ, và giờ đây họ phải trả giá”.

Thanh Vân