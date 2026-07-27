Nvidia hậu thuẫn OpenAI triển khai siêu trung tâm dữ liệu 500 tỷ USD

Nvidia được cho là đang đàm phán để cung cấp khoản bảo lãnh tài chính trị giá khoảng 250 tỷ USD cho OpenAI nhằm triển khai một siêu trung tâm dữ liệu tại bang Ohio (Mỹ). Nếu thành công, đây sẽ là bước đi quan trọng giúp OpenAI từng bước tự chủ hạ tầng AI, đồng thời bảo đảm nhu cầu dài hạn đối với chip của Nvidia.

Logo của Nvidia và OpenAI. Ảnh: REUTERS.

Theo nguồn tin của Wall Street Journal ngày 27/7, khoản bảo lãnh của Nvidia sẽ giúp OpenAI thuê trung tâm dữ liệu công suất 10 gigawatt do đơn vị năng lượng thuộc Tập đoàn SoftBank phát triển ở miền Nam bang Ohio.

Nếu đạt được thỏa thuận, đây sẽ là bước đi đầu tiên giúp OpenAI từng bước xây dựng và kiểm soát hạ tầng điện toán của riêng mình, thay vì phụ thuộc vào dịch vụ điện toán đám mây do Microsoft, Amazon và Oracle cung cấp như hiện nay.

Đối với Nvidia, thỏa thuận sẽ giúp bảo đảm nhu cầu tiêu thụ chip AI trong nhiều năm tới, khi OpenAI tiếp tục mở rộng năng lực tính toán phục vụ các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới.

Theo Wall Street Journal, tổng quy mô đầu tư của dự án có thể vượt 500 tỷ USD nếu tính cả chi phí trang bị hệ thống chip AI và hạ tầng điện toán.

Khoản bảo lãnh 250 tỷ USD chủ yếu dành cho hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu và các khoản vay tài chính liên quan, chưa bao gồm chi phí mua chip Nvidia. Ngoài khoản bảo lãnh nói trên, Nvidia cũng được cho là đang thảo luận các phương án hỗ trợ tài chính để OpenAI mua lượng chip AI có tổng giá trị lên tới 350 tỷ USD.

Nguồn tin cho biết sự tham gia của Nvidia sẽ góp phần củng cố niềm tin của các tổ chức cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn triển khai dự án.

Giai đoạn đầu của trung tâm dữ liệu dự kiến hoàn thành vào năm 2028, với công suất khoảng 800 megawatt.

Theo giới quan sát, thương vụ này phản ánh xu hướng các tập đoàn công nghệ ngày càng đẩy mạnh huy động vốn từ thị trường nợ và vốn cổ phần để đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo, trong bối cảnh chi tiêu toàn cầu cho hạ tầng và công nghệ AI được dự báo sẽ vượt 700 tỷ USD trong năm nay.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Wall Street Journal