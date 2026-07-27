Israel mong muốn thúc đẩy quan hệ với Canada bất chấp căng thẳng ngoại giao

Bất chấp quan hệ song phương được đánh giá đang ở mức thấp nhất trong gần 80 năm, Israel vẫn bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Canada, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng và công nghệ y tế, cho thấy nỗ lực duy trì đối thoại thông qua đổi mới sáng tạo giữa lúc hai nước còn nhiều bất đồng về xung đột tại Trung Đông.

Đại sứ Israel tại Canada, Iddo Moed, tại hội chợ thương mại ngành công nghiệp quốc phòng thường niên của Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng và An ninh Canada vào tháng 5 năm 2026. Ảnh: The Canadian Press.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Canada, Đại sứ Israel tại Canada, Iddo Moed cho biết, Israel và Canada đều là những quốc gia coi đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế, đồng thời có nhiều tiềm năng hợp tác trong việc phát triển các công nghệ mới và mở rộng thị trường. Theo ông, hai bên có thể phối hợp trong các lĩnh vực như AI, an ninh mạng, quản lý giao thông bằng dữ liệu số và mô hình “bệnh viện tại nhà” sử dụng thiết bị đeo và khám chữa bệnh từ xa.

Ông Moed nhận định quan hệ giữa hai nước đang ở mức thấp nhất trong gần 80 năm qua. Canada nhiều lần chỉ trích Israel về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza, cho rằng Tel Aviv chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế. Ottawa cũng đã công nhận Nhà nước Palestine và điều chỉnh lập trường tại một số cuộc bỏ phiếu ở Liên Hợp Quốc, động thái mà Israel cho rằng làm suy giảm triển vọng hòa bình trong khu vực.

Cờ Canada và Israel. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, Đại sứ Moed cho biết Israel vẫn tin tưởng hai nước có thể duy trì hợp tác trong những lĩnh vực cùng có lợi. Theo ông, Đại sứ quán Israel đang kết nối doanh nghiệp hai nước nhằm xây dựng mạng lưới hợp tác về AI, an ninh mạng, nông nghiệp, giao thông, truyền thông và hàng không.

Cánh cửa hợp tác công nghệ đã được Israel chủ động mở ra, mang theo lời giải cho nhiều bài toán kinh tế của Canada. Tuy nhiên, trong một bối cảnh ngoại giao đầy biến động và nhạy cảm, Ottawa sẽ phải cân nhắc cực kỳ thận trọng để cân bằng giữa lợi ích phát triển công nghệ và các nguyên tắc đối ngoại của mình.

Nhật Lệ

Nguồn: The Globe and Mail, CP 24.