Nga phát triển tàu săn ngầm không người lái cỡ tàu khu trục đầu tiên trên thế giới

Hải quân Nga cho biết đang triển khai chương trình phát triển tàu mặt nước không người lái phục vụ tác chiến chống ngầm, đồng thời mở rộng các đơn vị vận hành hệ thống không người lái nhằm tăng cường năng lực tác chiến trên biển.

Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Moiseyev. Ảnh: Militarnyi.com

Theo Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Aleksandr Moiseyev, con tàu sẽ có lượng giãn nước khoảng 500 tấn và được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và săn tìm tàu ngầm. Ông cho biết dự án đã được đưa vào Chương trình Vũ khí Quốc gia hiện hành và hiện bước sang giai đoạn triển khai thực tế.

Đô đốc Moiseyev cho biết con tàu đầu tiên đã được khởi đóng và sẽ tạo nền tảng cho việc phát triển các hệ thống không người lái trên biển trong tương lai. Tuy nhiên, ông không công bố thêm các thông số kỹ thuật, thời gian hoàn thành hay kế hoạch biên chế của phương tiện này.

Bên cạnh dự án tàu không người lái mới, Hải quân Nga cũng đang mở rộng lực lượng chuyên trách về các hệ thống không người lái. Theo Đô đốc Moiseyev, Hạm đội phương Bắc đã thành lập trung đoàn đầu tiên chuyên vận hành các phương tiện không người lái, gồm hai tiểu đoàn tàu mặt nước không người lái và một tiểu đoàn phương tiện không người lái dưới nước.

Tàu ngầm dự án 636.3 Varshavyanka. 2020. Ảnh: RIA Novosti.

Ông Moiseyev cho biết Hải quân Nga dự kiến thành lập thêm một trung đoàn tương tự trong biên chế Hạm đội Thái Bình Dương vào năm 2027, qua đó tiếp tục mở rộng năng lực triển khai các phương tiện tự hành trên biển.

Động thái này phản ánh xu hướng nhiều lực lượng hải quân trên thế giới đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không người lái trong các nhiệm vụ trinh sát, giám sát, chống ngầm và bảo vệ căn cứ hải quân. Trước đó, truyền thông Nga cũng cho biết nước này đã phát triển nền tảng hỏa lực nổi thử nghiệm Plot-40 nhằm hỗ trợ bảo vệ các căn cứ và cảng biển trước nguy cơ tấn công từ các tàu mặt nước không người lái. Giới quan sát nhận định việc đầu tư vào các hệ thống không người lái cho thấy Nga tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hải quân, đồng thời mở rộng vai trò của công nghệ tự hành trong các hoạt động tác chiến trên biển.

Lê Hà.

Nguồn: Militarnyi; phát biểu của Tư lệnh Hải quân Nga Aleksandr Moiseyev.