Cuộc chiến minh bạch giá y tế tại Mỹ

Sở hữu những bệnh viện hàng đầu thế giới, công nghệ y khoa tiên tiến và nền nghiên cứu dẫn đầu toàn cầu, Mỹ vẫn đối mặt với một nghịch lý kéo dài: nhiều bệnh nhân bước vào phòng khám mà không biết hóa đơn cuối cùng sẽ là bao nhiêu. Chính khoảng trống minh bạch giá đang khiến các nhà lập pháp hai đảng tại Quốc hội Mỹ thúc đẩy một cuộc cải cách mới trong hệ thống y tế Mỹ.

Thượng nghị sĩ Roger Marshall, một trong những người bảo trợ dự luật về minh bạch giá dịch vụ y tế tại Thượng viện Mỹ. Ảnh: Politico.

Theo Politico, các nhà lập pháp Mỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa hiện đang thúc đẩy một loạt dự luật nhằm buộc bệnh viện và các công ty bảo hiểm phải công khai giá dịch vụ, trong bối cảnh chi phí chăm sóc sức khỏe tiếp tục là một trong những gánh nặng lớn đối với người dân nước này. Dự luật Health Care PRICE Transparency Act (Đạo luật Minh bạch giá dịch vụ y tế) được giới thiệu năm 2025, quy định yêu cầu minh bạch giá trong ngành y tế, với mục tiêu giúp người dân có thể biết trước chi phí điều trị, so sánh giữa các nhà cung cấp và tránh những khoản phí bất ngờ. Tuy nhiên, hiện dự luật chưa được chính thức thông qua thành luật tại Quốc hội Mỹ.

Những người ủng hộ cho rằng thị trường y tế Mỹ hiện vẫn thiếu minh bạch khi bệnh nhân thường khó biết chính xác mức giá phải trả trước khi sử dụng dịch vụ. Trong nhiều trường hợp, cùng một thủ thuật y tế có thể có mức giá khác nhau đáng kể giữa các bệnh viện hoặc phụ thuộc vào thỏa thuận giữa cơ sở y tế với từng công ty bảo hiểm.

Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Humboldt Park Health ở Chicago. Ảnh: MS Now.

Tuy nhiên, một số nhóm đại diện cho bệnh viện và ngành bảo hiểm cho rằng việc công khai quá nhiều dữ liệu giá có thể làm gia tăng gánh nặng hành chính và ảnh hưởng đến quá trình đàm phán giữa các bên.

Nếu được Quốc hội thông qua, các quy định mới được kỳ vọng sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc lựa chọn dịch vụ y tế, đồng thời tạo sức ép buộc các bệnh viện và doanh nghiệp bảo hiểm cạnh tranh minh bạch hơn về giá.

Nhật Lệ

Nguồn: Politico.