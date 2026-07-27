Houthi siết phong tỏa Biển Đỏ, vận tải dầu qua các tuyến hàng hải chiến lược sụt giảm

Lưu lượng vận tải qua Biển Đỏ và eo biển Hormuz đang giảm mạnh sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Saudi Arabia và tuyên bố mở rộng lệnh phong tỏa trên biển, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Một tàu di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb ngoài khơi bờ biển phía nam Yemen vào ngày 26/7/2026. Ảnh: AFP.

Theo dữ liệu của nền tảng theo dõi vận tải biển Kpler, chỉ có 11 tàu chở hàng đi qua eo biển Bab el-Mandeb trong ngày 26/7, mức thấp nhất trong nhiều tháng. Trong số này có 7 tàu chở dầu, với 3 tàu đi vào và 4 tàu rời Biển Đỏ.

Ngày 26/7, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công ba tàu chở dầu của Saudi Arabia trong vòng 48 giờ và sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa trên biển đối với các tàu có liên hệ với Saudi Arabia. Trước đó, ngày 20/7, nhóm này thông báo áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia, đồng thời cảnh báo các hãng vận tải quốc tế rằng những tàu có hoạt động thương mại với các cảng của Saudi Arabia có thể trở thành mục tiêu tấn công quân sự. Theo Đài truyền hình Al Mayadeen của Liban, hiện có 16 tàu của Saudi Arabia không được phép đi qua eo biển Bab el-Mandeb và buộc phải quay đầu.

Trong một diễn biến liên quan, một quan chức Hải quân thuộc chính phủ Yemen cho biết một tàu tuần tra của lực lượng này đã bị tấn công gần đảo Zuqar trên Biển Đỏ khi đang trở về sau nhiệm vụ quân sự. Con tàu bị phá hủy và ba thủy thủ hiện vẫn mất tích. Quan chức này cáo buộc lực lượng Houthi đứng sau vụ việc nhưng không đưa ra bằng chứng. Đến nay, Houthi chưa bình luận về cáo buộc trên.

Việc Houthi mở rộng các hoạt động quân sự trên Biển Đỏ được cho là làm gia tăng đáng kể rủi ro đối với hoạt động vận tải qua Bab el-Mandeb và eo biển Hormuz - hai tuyến hàng hải huyết mạch, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Trung Đông ra thị trường thế giới.

Hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Ảnh: Ajel.sa.

Số tàu đi qua eo biển Hormuz cũng duy trì ở mức dưới 10 chiếc mỗi ngày trong dịp cuối tuần, bất chấp việc Mỹ và Iran đã tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào nhau.

Các chuyên gia nhận định tình trạng gián đoạn vận tải đã đẩy giá dầu thô giao ngay tại Trung Đông, châu Âu và châu Phi lên mức cao nhất trong hai tháng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Aljazeera.