Triều Tiên tuyên bố tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân

Triều Tiên khẳng định sẽ tiếp tục nâng cấp năng lực hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lập trường sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này là không thể thay đổi. Tuyên bố được đưa ra sau khi Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, phát biểu tại Bình Nhưỡng ngày 10 tháng 8 năm 2022. Ảnh: KCNA.

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ngày 27/7 tuyên bố năng lực hạt nhân của nước này sẽ “không ngừng được nâng cấp”, đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề hạt nhân.

Theo tuyên bố do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, bà Kim cho rằng năng lực răn đe hạt nhân là “lá chắn tối thượng” bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời nhấn mạnh vị thế của Triều Tiên với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là “cuối cùng và không thể đảo ngược”. Bà cũng khẳng định không có sức ép hay tuyên bố nào từ bên ngoài có thể làm thay đổi chính sách hiện nay của Bình Nhưỡng.

Tuyên bố của bà Kim cũng nhắc lại lý do Triều Tiên tiếp tục tăng cường năng lực quân sự, viện dẫn các mối đe dọa quân sự dai dẳng từ các quốc gia đối thủ, bao gồm việc Washington gần đây đã phê duyệt khả năng bán bom tấn công chính xác và các thiết bị liên quan cho Hàn Quốc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải, phía trước), cùng vợ, Ri Sol-ju (giữa, phía trước), và con gái Ju-ae (trái, phía trước), đến thăm Nghĩa trang Liệt sĩ Chiến tranh Giải phóng Tổ quốc ở Bình Nhưỡng vào ngày 26 tháng 7 năm 2026, để kỷ niệm 73 năm ngày ký kết hiệp định đình chiến Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ảnh: KCNA.

Triều Tiên nhiều lần khẳng định nước này sẽ tiếp tục duy trì năng lực răn đe hạt nhân. Hiến pháp sửa đổi năm 2023 cũng xác định Triều Tiên là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đó, hồi tháng 6, bà Kim Yo-jong cũng tuyên bố chương trình hạt nhân của Triều Tiên là “con đường không thể quay đầu”, đồng thời khẳng định nước này sẽ không từ bỏ năng lực răn đe chiến lược.

Cùng ngày, Triều Tiên tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trong Cuộc chiến Giải phóng Tổ quốc (27/7/1953 - 27/7/2026), dấu mốc gắn với Hiệp định đình chiến Triều Tiên. Theo truyền thông Nga, Bình Nhưỡng dự kiến tổ chức lễ duyệt binh và chương trình nghệ thuật, cùng nhiều hoạt động tưởng niệm như dâng hoa tại các đài tưởng niệm, mít tinh và biểu diễn quần chúng. Khu vực trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng cũng được trang hoàng cờ, biểu ngữ và khẩu hiệu chào mừng dịp lễ.

Bích Hồng

Nguồn: Yonhap, CNA, Arirang, Tass.