Tổng thống Syria: Không can thiệp quân sự vào Lebanon, để ngỏ thỏa thuận an ninh với Israel

Tổng thống chuyển tiếp Syria Ahmed al-Sharaa khẳng định Damascus không có ý định can thiệp quân sự vào Lebanon, đồng thời cho biết Syria sẵn sàng thúc đẩy đối thoại nhằm hướng tới một thỏa thuận an ninh với Israel, song sẽ không từ bỏ chủ quyền đối với Cao nguyên Golan.

Tổng thống chuyển tiếp Syria Ahmed al-Sharaa trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera ngày 26/7. Ảnh: Shafaq.

Trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera ngày 26/7, Tổng thống chuyển tiếp Syria Ahmed al-Sharaa khẳng định Damascus không có kế hoạch tiến hành bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào tại Lebanon. Theo ông, ưu tiên của Syria là hỗ trợ nhà nước Lebanon thực hiện các cam kết giải giáp lực lượng Hezbollah, đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên cơ sở thượng tôn pháp luật và các thể chế nhà nước.

Ông al-Sharaa nhấn mạnh Syria và Lebanon có chung đường biên giới cũng như nhiều vấn đề an ninh cần phối hợp giải quyết, gồm người tị nạn, buôn lậu ma túy và buôn lậu vũ khí. Ông cho biết lực lượng Syria đã tăng cường ngăn chặn các tuyến vận chuyển vũ khí mà Damascus cáo buộc do các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn tại Iraq chuyển cho Hezbollah ở Lebanon. Theo nhà lãnh đạo Syria, bất kỳ sự bất ổn nào tại Lebanon đều có nguy cơ lan sang Syria, vì vậy duy trì ổn định tại quốc gia láng giềng là lợi ích trực tiếp của Damascus.

Đề cập quan hệ với Israel, Tổng thống al-Sharaa cho biết Syria mong muốn tránh mọi nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực và đang nỗ lực, với sự hỗ trợ của các quốc gia hữu nghị, để đạt được một thỏa thuận an ninh với Israel. Ông cho rằng nếu được hai bên chấp thuận, thỏa thuận này có thể mở đường cho một nền hòa bình toàn diện tại Trung Đông.

Tuy nhiên, ông khẳng định Syria sẽ không nhượng bộ về chủ quyền đối với Cao nguyên Golan, vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967, đồng thời yêu cầu Israel rút quân về các đường phân tách lực lượng theo thỏa thuận năm 1974. Theo ông, Damascus theo đuổi lập trường không đối đầu và sẵn sàng đối thoại, nhưng không từ bỏ các quyền hợp pháp của Syria đối với Cao nguyên Golan.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên phải) và Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa nói chuyện trong cuộc gặp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, hồi tháng 10/2025. Ảnh: Reuters.

Liên quan đến quan hệ với Nga, Tổng thống al-Sharaa cho biết việc chuyển giao quyền lực tại Damascus cuối năm 2024 đã mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ song phương. Ông khẳng định Syria và Nga vẫn duy trì quan hệ lịch sử và nhiều lợi ích chung, đồng thời hai bên đang nỗ lực đưa quan hệ trở lại bình thường.

Theo ông al-Sharaa, các cuộc thảo luận về tương lai các căn cứ quân sự của Nga tại Syria vẫn đang tiếp tục. Trước đó, ông từng cho biết Damascus đang xây dựng lộ trình từng bước chuyển đổi các căn cứ này thành các trung tâm huấn luyện cho quân đội Syria trong tương lai.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, Tass.