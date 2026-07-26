Mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Không cần đi nhiều nơi sau khi xuất viện, các gia đình có thể hoàn thành đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT cho trẻ ngay tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thông qua ứng dụng VNeID. Mô hình đang mang lại nhiều tiện ích cho người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Gia đình chị Nguyễn Thanh Nga được hướng dẫn thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Chỉ ít giờ sau khi em bé chào đời, gia đình chị Nguyễn Thanh Nga, ở phường Hạc Thành đã được cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hướng dẫn thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID. Thay vì phải chờ đến khi xuất viện rồi lần lượt đến UBND cấp xã, cơ quan công an và cơ quan bảo hiểm xã hội để hoàn tất hồ sơ cho con, giờ đây chỉ với một lần kê khai thông tin trên điện thoại thông minh, hồ sơ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi được chuyển đồng thời đến các cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định.

Anh Phạm Văn Mạnh - chồng chị Nguyễn Thanh Nga, chia sẻ: “Tôi cũng đã nghe nói đến mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính tại bệnh viện nhưng không nghĩ lại nhanh và tiện lợi đến thế. Khi được hướng dẫn các bước thao tác trên điện thoại chỉ mất vài phút là đã hoàn thành. Điều này giúp gia đình tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhất là khi đang chăm sóc em bé sơ sinh”.

Anh Dương Tất Bách, xã Nga Thắng hài lòng khi được thực hiện dịch vụ thiết thực, thuận tiện ngày tại bệnh viện.

Cũng là một trong những gia đình vừa hoàn thành liên thông thủ tục trên VNeID, anh Dương Tất Bách, xã Nga Thắng, cho biết: “Gia đình tôi ở xa nên nếu tự làm từng thủ tục thì chắc phải mất vài ngày, đi lại nhiều lần giữa các cơ quan khác nhau, rất vất vả khi vừa mới sinh em bé. Khi làm thủ tục ngay tại bệnh viện, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, dễ hiểu và thực hiện nhanh chóng, không phải chuẩn bị hồ sơ hay đi lại nhiều sau khi xuất viện. Đây là dịch vụ thiết thực, thuận tiện và thể hiện sự quan tâm của ngành y tế đối với người dân”.

Cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID.

Để triển khai hiệu quả mô hình này, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã bố trí cán bộ hướng dẫn trực tiếp tại các khoa điều trị, hỗ trợ người dân cài đặt, đăng nhập ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin và hoàn thiện hồ sơ điện tử.

Những trường hợp chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh hoặc gặp khó khăn trong quá trình thao tác đều được hỗ trợ tận tình.

Anh Trịnh Mạnh Hùng, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Anh Trịnh Mạnh Hùng, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết: “Từ ngày 21/7, Bệnh viện triển khai mô hình liên thông 3 thủ tục hành chính cho người dân, các cán bộ đều tận tình hướng dẫn, với những người chưa nắm rõ quy trình thực hiện hoặc chưa chuẩn bị đầy đủ giấy tờ hoặc chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa thành thạo công nghệ, chúng tôi hướng dẫn trực tiếp từng bước, hỗ trợ thao tác trên điện thoại hoặc phối hợp với người thân đi cùng để hoàn thành hồ sơ. Mục tiêu là tất cả người dân đều được tiếp cận dịch vụ một cách thuận lợi”.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa triển khai hỗ trợ cha, mẹ thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên ứng dụng VNeID ngay sau khi em bé chào đời, bao gồm: - Đăng ký khai sinh. - Đăng ký thường trú. - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi.

Không chỉ hướng dẫn thao tác trên ứng dụng VNeID, cán bộ Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa còn trực tiếp kiểm tra thông tin, đối chiếu giấy tờ, giải đáp những vướng mắc và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ cho từng gia đình. Đối với nhiều người lần đầu sử dụng ứng dụng định danh điện tử, sự hỗ trợ tận tình của nhân viên y tế giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính trở nên đơn giản, nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Việc triển khai mô hình cũng giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại cho người dân, đồng thời hạn chế việc bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quảng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Đình Quảng, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, cho biết: “Việc hỗ trợ người dân thực hiện liên thông 3 thủ tục hành chính trên VNeID là một trong những nội dung cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và của ngành y tế. Chúng tôi xác định lấy sự hài lòng của người bệnh làm trung tâm, vì vậy ngoài nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện luôn chú trọng cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số nhằm mang đến nhiều tiện ích cho người dân. Bệnh viện sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn để ngày càng nhiều gia đình sử dụng dịch vụ này”.

Tô Hà