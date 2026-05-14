Iran tuyên bố chặn vũ khí Mỹ qua eo biển Hormuz

Iran mới đây tuyên bố sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz để vận chuyển tới các căn cứ quân sự trong khu vực, đồng thời khẳng định tuyến đường thủy chiến lược này hiện nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Iran.

Người phát ngôn của quân đội Iran, Chuẩn tướng Akrami Nia. Ảnh: Asriran.

Người phát ngôn của quân đội Iran, Chuẩn tướng Akrami Nia ngày 13/5 tuyên bố: “Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ không cho phép vũ khí của Mỹ đi qua eo biển Hormuz và vào các căn cứ trong khu vực”.

Theo ông, khu vực phía Tây eo biển do hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) quản lý, trong khi khu vực phía Đông nằm dưới sự kiểm soát của hải quân quân đội chính quy Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh mọi quốc gia muốn lưu thông qua tuyến hàng hải này phải đặt dưới sự giám sát của lực lượng vũ trang Iran và không được thực hiện các hành động gây tổn hại tới lợi ích của Tehran.

Eo biển Hormuz từ lâu được coi là một trong những điểm nóng chiến lược quan trọng nhất thế giới, nối Vịnh Ba Tư với biển Arab. Khoảng 1/5 lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua tuyến đường biển hẹp này, khiến mọi diễn biến tại đây đều tác động mạnh tới an ninh năng lượng quốc tế.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành cuộc tập trận mang tên “Đối đầu kẻ thù trên mọi địa hình”, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực quanh thủ đô Tehran. Ảnh: Borna.

Cùng ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành cuộc tập trận mang tên “Đối đầu kẻ thù trên mọi địa hình”, dự kiến diễn ra trong nhiều ngày tại khu vực quanh thủ đô Tehran. Nội dung tập trận tập trung vào các kịch bản tác chiến chống lại các cuộc tấn công từ Mỹ và Israel, bao gồm phối hợp giữa lực lượng bộ binh, hải quân, phòng không và các đơn vị đặc nhiệm. Giới chức Iran cho biết cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, thử nghiệm các chiến thuật tác chiến trên nhiều loại địa hình khác nhau và củng cố khả năng đối phó với các mối đe dọa quân sự trong trường hợp lệnh ngừng bắn hiện nay sụp đổ.

Giới quan sát nhận định những diễn biến mới nhất này từ Tehran có thể làm gia tăng nguy cơ đối đầu tại vùng Vịnh, đặc biệt khi eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng then chốt trong cạnh tranh chiến lược giữa Iran và Mỹ.

Ngọc Liên

Nguồn: Daily Beirut.