Mỹ tuyên bố phong tỏa Eo biển Hormuz, Iran đưa ra phản ứng cứng rắn

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang gia tăng sau khi đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, sẽ bắt đầu thực hiện biện pháp hạn chế đối với toàn bộ hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran từ ngày 13/4. Trước tuyên bố của Mỹ, nhiều quan chức Tehran đã đồng loạt đưa ra phản ứng cứng rắn, khẳng định sẵn sàng đối phó và bác bỏ sức ép từ Washington.

Theo tuyên bố đăng trên mạng xã hội ngày 12/4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết biện pháp hạn chế sẽ có hiệu lực từ 10h sáng ngày 13/4 theo giờ miền Đông Mỹ (21h ngày 13/4 theo gờ Việt Nam), áp dụng đối với “mọi hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran”, bao gồm cả các khu vực ven biển tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman.

CENTCOM nhấn mạnh biện pháp này sẽ được thực thi “một cách không phân biệt đối với tàu thuyền của mọi quốc gia”, tuy nhiên vẫn không cản trở quyền tự do hàng hải đối với các tàu quá cảnh qua Eo biển Hormuz đến và đi từ các cảng không thuộc Iran.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết, Hải quân Mỹ sẽ tiến hành phong tỏa Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô toàn cầu.

Phản ứng trước động thái này, Iran tuyên bố vẫn duy trì “quyền kiểm soát đầy đủ” đối với Eo biển Hormuz và đảm bảo tuyến hàng hải này vẫn mở đối với tàu dân sự. Tuy nhiên, lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng cảnh báo, mọi tàu quân sự tiến gần khu vực sẽ bị đáp trả “mạnh mẽ và kiên quyết”.

Một con tàu tại eo biển Hormuz, ngoài khơi tỉnh Musandam của Oman, ngày 12 tháng 4 năm 2026. Ảnh: REUTERS

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự và cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết Tehran sở hữu “những đòn bẩy lớn chưa được sử dụng” để đáp trả bất kỳ biện pháp phong tỏa nào, đồng thời khẳng định Iran “không bị ép buộc bởi các dòng tweet hay những kế hoạch phi thực tế”.

Liên quan đến tiến trình đàm phán, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Tehran sẵn sàng đạt được một thỏa thuận “cân bằng và công bằng” nhằm bảo đảm ổn định khu vực.

Ông nhấn mạnh lợi ích quốc gia của Iran là “ranh giới không thể thay đổi”, đồng thời chỉ trích việc sử dụng các căn cứ quân sự tại một số quốc gia vùng Vịnh để tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran. Tuy vậy, Tehran khẳng định vẫn sẵn sàng hợp tác với các quốc gia trong khu vực để bảo đảm an ninh “không có sự can thiệp từ bên ngoài”.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf nhấn mạnh Iran đã cho thấy không khuất phục trước các đe dọa, đồng thời cảnh báo: “Nếu các ông tấn công, chúng tôi sẽ đáp trả”. Ông cho biết các cuộc đàm phán gần đây tại Pakistan mang tính “căng thẳng, nghiêm túc và nhiều thách thức”, song không nêu chi tiết kết quả đạt được.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho rằng Tehran đã đàm phán “với thiện chí”, nhưng phía Mỹ đã thay đổi điều kiện và đưa ra các yêu cầu cứng rắn vào thời điểm hai bên “gần đạt được” một thỏa thuận. Ông nhấn mạnh: “Thiện chí sẽ được đáp lại bằng thiện chí, đối đầu sẽ dẫn tới đối đầu”.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Al Jazeera