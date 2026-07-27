Dữ liệu Lầu Năm Góc cho thấy hơn 200 binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi Mỹ nối lại giao tranh với Iran trong tháng 7

Theo số liệu Bộ Quốc phòng Mỹ cập nhật ngày 26/7, hạng mục thống kê mới “Các chiến dịch ở nước ngoài” ghi nhận 4 quân nhân Mỹ thiệt mạng và 207 người bị thương kể từ ngày 7/7, thời điểm Washington xác định là bắt đầu vòng giao tranh mới với Iran.

Cơ sở dữ liệu này gần đây đã bổ sung một hạng mục theo dõi mới mang tên “Các chiến dịch ở nước ngoài”, thống kê riêng số thương vong của quân đội Mỹ kể từ ngày 7/7, ghi nhận 4 quân nhân thiệt mạng và 207 người bị thương. Ảnh: AP.

Theo Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (DCAS), tính đến ngày 25/7, tổng số thương vong của quân đội Mỹ trong chiến dịch “Epic Fury” là 14 quân nhân thiệt mạng và 417 người bị thương. Trong khi đó, hạng mục “Các chiến dịch ở nước ngoài” chỉ thống kê các trường hợp phát sinh kể từ ngày 7/7, ghi nhận 4 quân nhân thiệt mạng và 207 người bị thương.

Mặc dù cả bốn trường hợp tử vong đều được xác nhận xảy ra trong đợt xung đột mới giữa Mỹ và Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ đến nay vẫn chưa xác nhận liệu toàn bộ số quân nhân bị thương có đều liên quan đến cuộc xung đột Mỹ - Iran hay không.

Theo luật pháp Mỹ, Tổng thống nhìn chung không được phép triển khai lực lượng vũ trang Mỹ tham gia các hoạt động thù địch quá 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Ảnh: DW.

Theo luật pháp Mỹ, tổng thống nhìn chung không được phép triển khai lực lượng vũ trang Mỹ tham gia các hoạt động thù địch quá 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Theo các phương tiện truyền thông, ngày 10/7, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã gửi thư tới Quốc hội, cho rằng vụ Iran tấn công ba tàu thương mại đang đi qua eo biển Hormuz vào ngày 7/7 đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trước đó. Trên cơ sở này, Nhà Trắng xác định ngày 7/7 là thời điểm bắt đầu của vòng giao tranh mới giữa Mỹ và Iran.

Trong khi đó, Axios đưa tin Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, đã khuyến nghị dừng chiến dịch không kích Iran vì cho rằng hiệu quả quân sự đã đạt tới giới hạn.

Về phía mình, một quan chức cấp cao Iran ngày 26/7 cho biết Tehran sẽ ngừng các cuộc tấn công chừng nào Mỹ dừng chiến dịch không kích nhằm vào nước này.

Dù giao tranh giữa Mỹ và Iran đã tạm lắng, một nguồn tin cấp cao của Iran cho biết Tehran không cho rằng việc Mỹ dừng không kích đồng nghĩa với sự thay đổi trong lập trường đàm phán của Washington. Theo các nguồn tin quốc tế, hiện Tehran và Washington vẫn đang trao đổi thông điệp thông qua các nước trung gian gồm Qatar, Oman và Pakistan.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Aljazeera.