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Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Ả Rập Xê Út

Thu Uyên
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(Baothanhhoa.vn) - Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở cung cấp và vận chuyển dầu thô quan trọng của Ả Rập Xê Út, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ và dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cơ sở cung cấp và vận chuyển dầu thô quan trọng của Ả Rập Xê Út, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ và dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Ả Rập Xê Út

Phát ngôn quân sự Houthi, ông Yahya Saree. Ảnh: AFP.

Theo người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree, các mục tiêu bị nhắm đến nằm trên tuyến đường ống Đông -Tây của Ả Rập Xê Út, kết nối các mỏ dầu ở miền Đông với thành phố cảng Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Đây là tuyến vận chuyển chiến lược giúp Riyadh xuất khẩu dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz - khu vực thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh.

Houthi cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út bị cáo buộc liên tục cho máy bay không người lái xâm phạm không phận Yemen. Tuy nhiên, lực lượng này không công bố thông tin về thiệt hại hay thương vong sau các cuộc tấn công.

Về phía Riyadh, Tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út thông báo lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy nhiều UAV được phóng từ lãnh thổ Iraq nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của nước này.

Houthi tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ trọng yếu của Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi ở Yemen đã tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.Ảnh: CRS.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Houthi và Ả Rập Xê Út tiếp tục leo thang sau khi lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều năm giữa hai bên đổ vỡ hồi đầu tháng. Tuần trước, Houthi tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Ả Rập Xê Út trên Biển Đỏ, đồng thời cảnh báo sẽ mở rộng các hoạt động nhằm vào tuyến vận tải năng lượng trong khu vực.

Đáp lại, liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tuyên bố sẽ triển khai các biện pháp “kiên quyết và mạnh mẽ” để bảo vệ hoạt động hàng hải qua eo biển Bab al-Mandeb. Trước đó, Riyadh cũng tiến hành không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Houthi tại cảng Hodeidah với lý do bảo đảm an ninh hàng hải.

Giới quan sát nhận định việc các cuộc tấn công chuyển hướng sang tuyến đường ống Đông - Tây có thể làm gia tăng rủi ro đối với chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu, bởi đây là tuyến vận chuyển thay thế quan trọng cho eo biển Hormuz trong bối cảnh an ninh Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters

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#Tấn công #Khu vực Trung Đông #Máy bay không người lái #UAV #Tập đoàn Dầu khí quốc gia #Dầu mỏ #Vận chuyển #Biển Đỏ #cơ sở #Căng thẳng

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