Ả Rập Xê Út sẽ đáp trả mạnh “chưa từng có” các mối đe dọa từ Houthi

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, lực lượng ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, ngày 4/7 tuyên bố sẽ đáp trả “với quyết tâm và sức mạnh chưa từng có” trước bất kỳ hành động nào nhằm vào Ả Rập Xê Út hoặc xâm phạm chủ quyền Yemen, sau các tuyên bố đe dọa từ lực lượng Houthi.

Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cảnh báo sẽ triển khai biện pháp “chưa từng có” nhằm đối phó các mối đe dọa từ Houthi. Ảnh: Anadolu.

Trong tuyên bố, người phát ngôn liên quân Turki al-Malki cho rằng các lời đe dọa nhằm vào Ả Rập Xê Út chỉ là nỗ lực của lực lượng Houthi nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi những vi phạm nghiêm trọng mà lực lượng này gây ra đối với người dân Yemen.

Ông al-Malki cáo buộc Houthi tìm cách chuyển hướng sự chú ý khỏi những khó khăn kinh tế và tình trạng khốn khó mà Yemen đang phải đối mặt, đồng thời né tránh sự phản đối từ các bộ lạc và các nhóm xã hội trong nước bằng cách hướng dư luận sang các quốc gia láng giềng.

Theo người phát ngôn liên quân, Ả Rập Xê Út cùng các đối tác quốc tế đã nỗ lực giảm bớt khó khăn cho người dân Yemen và thúc đẩy giải pháp chính trị thông qua lộ trình hòa bình được Chính phủ Yemen chấp thuận nhưng bị lực lượng Houthi bác bỏ. Ông cũng cáo buộc Houthi tiến hành các vụ tấn công nhằm vào các tuyến hàng hải và hoạt động thương mại quốc tế tại phía Nam Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab.

Liên quân khẳng định sẽ đáp trả mọi hành động nhằm vào Ả Rập Xê Út, công dân, người nước ngoài cư trú, các cơ sở trọng yếu của nước này hoặc bất kỳ hành vi nào xâm phạm chủ quyền Yemen, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp đáp trả sẽ phù hợp với luật nhân đạo quốc tế.

Tuyên bố của liên quân được đưa ra sau khi người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi Yahya Saree đe dọa sẽ tiến hành phản ứng “toàn diện”, nhằm vào các sân bay và cơ sở trọng yếu của Ả Rập Xê Út. Ông Saree cũng cho rằng lực lượng Houthi đã sử dụng tên lửa phòng không buộc máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út phải rút lui trong lúc tìm cách ngăn một máy bay dân sự của Iran hạ cánh xuống sân bay quốc tế Sanaa ngày 3/7. Theo ông Saree, trên máy bay có hơn 200 hành khách bị mắc kẹt, bị thương và đang cần điều trị.

Truyền thông Yemen cho biết đây là chuyến bay công khai đầu tiên từ Iran đến sân bay Sanaa sau gần một thập kỷ. Tuy nhiên, phía Iran đến nay chưa xác nhận thông tin này.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu