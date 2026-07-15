Houthi tuyên bố bắn hạ UAV của Ả Rập Xê Út sau cuộc đụng độ lớn nhất từ năm 2022

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 15/7 tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát do Ả Rập Xê Út vận hành, chỉ một ngày sau khi hai bên xảy ra cuộc đụng độ được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn năm 2022 có hiệu lực.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree. Ảnh: WION.

Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, Yahya Saree cho biết, các tay súng của lực lượng này đã bắn hạ một máy bay trinh sát Wing Loong II của Ả Rập Xê Út khi phương tiện này đang thực hiện “các nhiệm vụ thù địch” vào rạng sáng 15/7 trên bầu trời tỉnh Al-Bayda ở miền Trung Yemen.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Houthi cáo buộc Ả Rập Xê Út tiến hành không kích nhằm vào sân bay quốc tế Sanaa do lực lượng này kiểm soát. Houthi cho biết đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào một sân bay trên lãnh thổ Ả Rập Xê Út, đánh dấu cuộc giao tranh lớn nhất giữa hai bên kể từ thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian năm 2022.

Trong khi đó, chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào sân bay Sanaa, khẳng định mục tiêu là ngăn chặn một máy bay của Iran hạ cánh tại đây.

Houthi tuyên bố bắn hạ UAV của Ả Rập Xê Út. Ảnh: NDTV.

Trong hơn một thập kỷ qua, mọi chuyến bay đi vào không phận Yemen đều phải được liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cấp phép trước. Liên minh này, vốn hậu thuẫn chính phủ Yemen được quốc tế công nhận, cho biết việc kiểm soát không phận được thực hiện theo các quy định do liên minh ban hành. Theo phía chính phủ Yemen và các đồng minh, lực lượng Houthi cùng Iran đã nhiều lần thách thức cơ chế này thông qua việc tổ chức các chuyến bay thẳng từ Iran tới Sanaa, làm gia tăng căng thẳng giữa các bên.

Người phát ngôn Yahya Saree khẳng định lực lượng Houthi sẽ tiếp tục “đối đầu với mọi hành vi xâm phạm không phận và chủ quyền quốc gia”, đồng thời tuyên bố sẽ không đứng ngoài trước bất kỳ hành động mà lực lượng này coi là gây hấn.

Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tại Yemen leo thang trở lại, trong bối cảnh các nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy tiến trình hòa bình vẫn gặp nhiều trở ngại.

Minh Phương

Nguồn: WION.