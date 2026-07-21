Ả Rập Xê Út tuyên bố bảo vệ tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb

Ả Rập Xê Út tuyên bố sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các tàu thuyền lưu thông qua eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ dẫn vào Biển Đỏ, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đưa ra lời đe dọa áp đặt phong tỏa hàng hải đối với quốc gia này.

Ả Rập Xê Út tuyên bố bảo vệ tuyến hàng hải trên Biển Đỏ trước tuyên bố đe dọa phong tỏa từ Houthi. Ảnh: Marineinsight.

Theo Hãng thông tấn nhà nước Ả Rập Xê Út (SPA), trong tuyên bố ngày 20/7, người phát ngôn Liên minh Ả Rập do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, Đại tá Turki Al-Malki, cho biết Bộ Chỉ huy lực lượng liên quân đang thực hiện các biện pháp “kiên quyết và dứt khoát”, phù hợp với luật nhân đạo quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS), nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Ông Al-Malki nhấn mạnh mọi hành động đe dọa của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thuyền lưu thông qua tuyến hàng hải này đều là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, có bản chất “cướp biển” và sẽ phải đối mặt với phản ứng “nhanh chóng và cứng rắn”.

Người phát ngôn liên quân cũng bác bỏ tuyên bố của Houthi cho rằng việc phong tỏa hàng hải là nhằm đáp trả việc Ả Rập Xê Út phong tỏa các cảng biển và sân bay do lực lượng này kiểm soát. Ông gọi đây là những “cáo buộc sai sự thật nhằm làm leo thang căng thẳng”.

Để củng cố lập luận, ông Al-Malki cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026 đã có hơn 300 tàu thương mại vận chuyển lương thực, hàng hóa, dầu mỏ và vật liệu xây dựng cập các cảng Hodeidah, Salif và Ras Isa. Theo ông, chính lực lượng Houthi mới là bên đóng cửa Sân bay quốc tế Sanaa và từ chối các đề xuất nối lại hoạt động hàng không.

Trước đó, cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree tuyên bố áp đặt phong tỏa hàng hải nhằm đáp trả các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út vào Sân bay Sanaa và việc phong tỏa các cảng biển do lực lượng này kiểm soát.

Lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa phong tỏa hàng hải đối với Ả Rập Xê Út. Ảnh: EPA.

Mặc dù Houthi chưa công bố cụ thể phương thức thực hiện, nhiều chuyên gia nhận định mục tiêu của lực lượng này là gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út bằng cách đe dọa tuyến vận tải qua eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải chiến lược nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và Biển Ả Rập.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Giới quan sát cảnh báo, khi hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz đang bị ảnh hưởng bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran, bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Bab el-Mandeb cũng có thể tạo thêm cú sốc đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và thương mại quốc tế, do hai tuyến hàng hải này đều giữ vai trò huyết mạch đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và hàng hóa trên thế giới.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun