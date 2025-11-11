Hệ thống tên lửa Oreshnik sẽ “di động” trên khắp Belarus

Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thế giới

Thu Uyên
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây cho biết, hệ thống tên lửa chiến thuật Oreshnik sẽ được triển khai ở dạng di động, cho phép di chuyển linh hoạt trên khắp lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko mới đây cho biết, hệ thống tên lửa chiến thuật Oreshnik sẽ được triển khai ở dạng di động, cho phép di chuyển linh hoạt trên khắp lãnh thổ Belarus.

Tổ hợp tên lửa Oreshnik được thiết kế cho phép di chuyển linh hoạt. Ảnh: Izvestia

Tại cuộc họp về việc hoàn thiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội Belarus giai đoạn 2026-2030, Tổng thống Lukashenko đã lưu ý chương trình ưu tiên tăng cường năng lực quốc phòng và đề cập đến việc vũ khí hạt nhân đang được triển khai trên lãnh thổ Belarus. Theo ông Lukashenko, tổ hợp tên lửa Oreshnik được thiết kế để có khả năng cơ động hoàn toàn, di chuyển giữa các vị trí được chỉ định và có thể tấn công từ nhiều điểm phóng khác nhau.

Ông Lukashenko nhấn mạnh rằng hệ thống di động sẽ giúp lực lượng quân sự nâng cao tính linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh, đồng thời làm khó khăn hơn cho bất kỳ nỗ lực xâm nhập hay tấn công từ bên ngoài. Các chuyên gia quân sự đánh giá đây là một bước đi nhằm hiện đại hóa năng lực phòng thủ của Belarus, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang gia tăng.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh:AP.

Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần tuyên bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân và kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus xuất phát từ những lo ngại về an ninh quốc gia và quốc phòng. Trước đó, ngày 28-10 nhà lãnh đạo Belarus tuyên bố, Minsk có thể đình chỉ việc triển khai Oreshnik nếu châu Âu sẵn sàng thực hiện các bước tương tự. Theo ông, một số nước châu Âu đã công bố kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung.

Tên lửa Oreshnik, được cho là phiên bản phái sinh của tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh, là một sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí chiến lược của Nga. Với tầm bắn ước tính từ 1.000 đến 5.500km, nó có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu và một phần châu Á. Lần phóng thử nghiệm chiến đấu đầu tiên của tên lửa này được thực hiện vào tháng 11-2024.

Quyết định của tổng thông Lukashenko được đưa ra trong bối cảnh Belarus đang đối mặt với nhiều áp lực an ninh từ cả trong và ngoài nước. Hệ thống Oreshnik, với tính năng di động, không chỉ nâng cao khả năng phòng thủ mà còn có tác dụng răn đe chiến lược, giúp Minsk củng cố vị thế của mình trên bản đồ an ninh khu vực.

Thu Uyên

Nguồn: Izvestia, Tass

